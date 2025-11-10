Prima pagină » Actualitate » Câți BANI au trimis angajații străini din România în țările lor de origine. Cele mai mari sume au fost spre Marea Britanie, Germania, Irlanda și Nepal

Câți BANI au trimis angajații străini din România în țările lor de origine. Cele mai mari sume au fost spre Marea Britanie, Germania, Irlanda și Nepal

11 nov. 2025, 00:26, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Angajații străini din România au trimis în țările de origine 920 de milioane de euro în primul semestru al acestui an, cu 23% peste aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari sume au fost direcționate spre Marea Britanie, Germania, Irlanda și Nepal, potrivit România TV.

Anul trecut, lucrători străini au trimis acasă 1,7 miliarde de euro, cu 60% mai mult decât în 2023, cele mai mari sume ajungând tot în Marea Britanie, Germania și Irlanda, urmate de Italia, Țările de Jos și, la egalitate, Nepal și Spania.

Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România

Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Astfel, potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Nu mai este un secret pentru nimeni că România a devenit raiul muncitorilor din Nepal și nu numai. Avem o dublare a numărului de muncitori străini în doar doi ani. Mai exact, la finalul anului 2024, România a înregistrat un număr semnificativ de străini care muncesc pe teritoriul său.

La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025.

Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în 2026.

Conform unei analize realizate de Economica.net pe baza datelor obținute de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), peste 100.000 de cetățeni străini aveau permis de ședere în scop de muncă, iar numărul acestora aproape s-a dublat față de 2022.

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat, pentru Digi 24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

