Bărbat din București, arestat preventiv, după ce a urmărit o femeie pe stradă și i-a pus cuțitul la gât. Victima a scăpat, cu răni la degete și la gât

01 oct. 2025, 21:53, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Miercuri, un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din București, o femeie pe care nu o cunoștea. A atacat-o, punându-i un cuțit la gât. Femeia a reușit însă să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuțitului. Atacatorul este recidivist și este cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Acest incident a avut loc pe 23 septembrie, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat a urmărit o femeie pe care nu o cunoștea, iar când aceasta a intrat pe o alee retrasă, a atacat-o cu cuțitul.

În data de 23.09.2025, în jurul orei 20:50, în timp ce se afla pe o alee pietonală din Sectorul 2, inculpatul C.L. a prins-o din spate pe persoana vătămată A. A-R şi a îndreptat în zona gâtului acesteia un obiect tăietor-înţepător, tip cuţit. Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe atacator, care a fost și filmat în timp ce își urmărea victima. Iar miercuri, instanța de judecată a emis un mandate de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile. Bărbatul este recidivist, a făcut închisoare, iar în noul dosar penal deschis pe numele său este cercetat pentru lovire sau alte violențe.

