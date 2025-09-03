Bărbat din Cluj, bătut pentru că ar fi de etnie maghiară. Pe cine dă vina victima

Un bărbat din Florești, județul Cluj, a reclamat că a fost lovit într-un magazin pentru simplul fapt că vorbea în limba maghiară cu soția sa. Incidentul a fost raportat luni, 1 septembrie.

Într-o zonă în care comunitățile română și maghiară conviețuiesc pașnic, de regulă, de atâția ani, întâmplarea a atras imediat atenția opiniei publice.

IPJ Cluj s-a sesizat din oficiu

Conform relatării victimei, agresorul i-ar fi adresat injurii cu tentă xenofobă și i-ar fi spus că „nu are ce căuta în România”. Bărbatul atacat a precizat că s-a născut în Transilvania și că este cetățean român, dar de etnie maghiară, potrivit Știrile ProTV, care citează agenția ungară Hirado.

Poliția județeană Cluj a anunțat că a deschis din oficiu o anchetă, vizând suspiciuni de incitare la ură, discriminare și violență.

Victima a mai precizat că pune incidentul iscat pe seama climatului generat de afirmațiile recente ale deputatului Dan Tanasă (AUR), care a publicat pe rețelele sociale mesaje controversate în legătură cu străinii și a minoritățile.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a confirmat că investighează afirmațiile lui Tănasă.

Deputatul AUR este cunoscut pentru multiple procese intentate în trecut privind folosirea simbolurilor comunității maghiare în spațiul public.

Incidentul de la Florești survine la doar câteva zile după altele în care au fost implicați muncitori nepalezi. La Cluj, de exemplu, un bărbat a fost lovit și băgat în comă, dar atacatorul susține că, de fapt, nu a făcut altceva decât să își apere sora minoră, care era hărțuită de un grup de nepalezi.

În ambele dosare, agresorii străinilor au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Poliția Română a deschis anchete penale și investighează faptele sub suspiciuni de violență și discriminare.

