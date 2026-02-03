Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori

Bianca Dogaru
03 feb. 2026, 12:29, Actualitate
Un bărbat din București și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 69 de ani, a fost găsit fără suflare în apartamentul său.

Fapta a avut loc pe 28 ianuarie, într-un apartament din Sectorul 3 din București. Concubina bărbatului a fost cea care a sunat la poliție și a semnalat crima.

Polițiștii s-au deplasat la adresă și au descoperit cadavrul după ce au intrat cu forța în locuință, fiindcă nimeni nu răspundea.

Principalul suspect este fiul victimei, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost prins de autorități și reținut. Judecătorii au decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

