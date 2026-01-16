Prima pagină » Actualitate » Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”

Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”

16 ian. 2026, 20:20, Actualitate

Un bărbat din Mediaș susține că i-a fost furat un seif care conținea aproximativ 700 de grame de aur, bijuterii și un milion de euro. După sesizarea poliției, acesta a publicat un mesaj pe Facebook în care îi amenință pe autori și promite o recompensă uriașă pentru informații care duc la identificarea lor.

Seif cu aur și bani, furat în toiul nopții

Antonio Blijenberg, medieșeanul care a anunțat poliția joi noapte că i s-a furat un seif plin cu aur și bani, a postat un mesaj pe Facebook în care îi amenință pe cei care au dat spargerea și oferă un milion de euro cui îi dă informații cu privire la făptaș.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 03:10, bărbatul din Mediaș a apelat 112 și a reclamat că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa și i-au sustras un seif, anunța IPJ Sibiu.

Potrivit declarațiilor apelantului, în interior se aflau aproximativ 700 de grame de aur, bijuterii și un milion de euro.

Bărbatul a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare

N-am cuvinte să spun. O rugăminte am la toată lumea. Ăla care ai făcut-o să știi că te găsesc, așa să știi de la mine. Ce bani au fost în seiful ăla, erau puțini. Eu plătesc un milion la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa.

Așa să vă gândiți, care ați făcut-o, să știți că pe urmele voastre o să fie oameni mari. Nu mai vorbim de oameni de aici, că din alte părți. Cu cea mai mare informație cu care vă rog eu să știți ceva, vă rog să-mi dați răspunsul în privat”, a spus el în postare.

Medieșeanul le cere celor care au participat la spargere să-l contacteze: Mi-ați spart casa… Mi-ați spart apartamentul. Feriți-vă toți care ați fost și gândiți-vă de zeci de mii de ori că v-ați jucat cu focul. Toți care mă știți, știți că sunt nebun. Nu e vorba de bani, e vorba de niște documente și e vorba de un inel. Inelul ăla era 60 de mii. Documentele valorează mult. Ai termen 24 de ore. Fără să știu, mă suni, mă suni în privat, pe mesenger, fă-ți cont fals și mă suni pe contul ăla. Dacă nu ai timp în 24 de ore să mă suni eu te găsesc, îți promit. Să ții minte un singur lucru că aici sunt camere. Sunt camere de care n-ai știut de ele. Dacă o să fie rău, o să fie foarte, foarte rău, nu o să te salveze nimeni. Mai plătesc un milion și te caută și în gaură de șarpe”, a mai spus Antonio Blijenberg în video.

