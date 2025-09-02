Prima pagină » Actualitate » Bărbatul suspectat de moartea fostului președinte al Parlamentului ucrainean a MĂRTURISIT crima. Ar fi fost vorba de o răzbunare

Bărbatul suspectat de moartea fostului președinte al Parlamentului ucrainean a MĂRTURISIT crima. Ar fi fost vorba de o răzbunare

Bianca Dogaru
02 sept. 2025, 16:15, Actualitate
Bărbatul suspectat de moartea fostului președinte al Parlamentului ucrainean a MĂRTURISIT crima. Ar fi fost vorba de o răzbunare

Un ucrainean acuzat de uciderea lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a mărturisit crima, dar neagă orice legături cu Rusia, transmite AFP, citată de News.ro.

În înregistrările video difuzate de presa ucraineană, suspectul a declarat în sala de tribunal: „Da, recunosc că l-am ucis”

Acesta a explicat că acțiunea sa a fost determinată de „o răzbunare personală pe autoritățile ucrainene”, după ce fiul său a murit pe front.

De asemenea, bărbatul respinge acuzațiile privind o eventuală colaborare cu Moscova, vehiculate de unele publicații.

Sursa foto: Facebook Andrii Parubîi

Sursa Video: Lord Bebo / X

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”
16:42
Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”
POLITICĂ Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
16:18
Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
EXCLUSIV De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
15:56
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
ACTUALITATE Robert Negoiță anunță REORGANIZAREA Primăriei Sectorului 3: „Mai puțini funcționari, mai mulți muncitori”
15:02
Robert Negoiță anunță REORGANIZAREA Primăriei Sectorului 3: „Mai puțini funcționari, mai mulți muncitori”
ACTUALITATE Actorul Graham Greene, un titan al HOLLYWOOD-ului, a murit la vârsta de 73 de ani
14:55
Actorul Graham Greene, un titan al HOLLYWOOD-ului, a murit la vârsta de 73 de ani
VIDEO O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul
14:43
O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare în școli. Sfatul medicului
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului