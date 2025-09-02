Bărbatul suspectat de moartea fostului președinte al Parlamentului ucrainean a MĂRTURISIT crima. Ar fi fost vorba de o răzbunare

POLITICĂ Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”
Un ucrainean acuzat de uciderea lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a mărturisit crima, dar neagă orice legături cu Rusia, transmite AFP, citată de News.ro.
În înregistrările video difuzate de presa ucraineană, suspectul a declarat în sala de tribunal: „Da, recunosc că l-am ucis”
Acesta a explicat că acțiunea sa a fost determinată de „o răzbunare personală pe autoritățile ucrainene”, după ce fiul său a murit pe front.
De asemenea, bărbatul respinge acuzațiile privind o eventuală colaborare cu Moscova, vehiculate de unele publicații.
