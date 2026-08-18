Un conflict izbucnit la un meci de baschet, la o unitate de învățământ din Iași, s-a încheiat nefavorabil pentru doi elevi. Unul dintre ei a ajuns la spital și altul în fața instanței. Incidentul a avut loc în timpul orei de sport, când cei doi minori ar fi trebuit să fie supravegheați. Școala va fi obligată să plătească despăgubiri, în timp ce părinții au fost exonerați de răspundere.

Este vorba despre un incident petrecut în data de 18 martie 2022, la Colegiul Economic Administrativ din Iași. În timpul orei de sport, elevii jucau baschet, însă aceștia nu erau supravegheați de profesoara responsabilă de oră, atunci, Lili R. Presa locală relatează că profesoara se afla într-o sală alăturată și completa absențele în catalogul virtual.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Între cei doi elevi minori a izbucnit un conflict. Natanail Cojocaru l-ar fi ridicat pe Vlad Ț. și l-ar fi trântit la podea. Băiatul a suferit o fractură de claviculă. Ulterior, agresorul l-ar fi lovit și în zona feței cu pumnul, arată Ziarul de Iași.

Familia elevului bătut a cerut daune morale și materiale

În urma incidentului, Vlad Ț. a necesitat o lună și jumătate de îngrijiri medicale, iar în cazul celuilalt elev a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Pentru că era minor, termenul de prescripție s-a înjumătățit. Cojocaru nu a mai putut fi condamnat penal, astfel că instanța a analizat doar latura civilă a cazului.

Familia lui Vlad Ț. a cerut despăgubiri totale de 100.000 de euro. Din această sumă, 70.000 de euro erau daune morale și 700 de euro daune materiale de la Colegiul Economic. Alte 15.000 de euro daune morale și 200 de euro daune materiale au fost cerute de la profesoara de sport. Părinților agresorului li s-au solicitat 14.000 de euro daune morale și 100 de euro daune materiale.

Codul Civil prevede răspunderea părinților pentru prejudiciile provocate de copiii lor. Aceasta nu se aplică atunci când minorul se află sub supravegherea unei alte persoane. Magistrații au stabilit că școala răspunde civil alături de elevul agresor. Judecătorii au considerat că profesoara de sport nu și-a îndeplinit corespunzător obligația de supraveghere.

„Lili R. şi-a încălcat atribuţiile încredinţate de către unitatea de învăţământ, părăsind sala de sport şi lăsând liceeni nesupravegheaţi. În cazul în care ar fi fost prezentă, ar fi putut observa în mod direct comportamentul inculpatului şi al părţii civile şi ar fi putut interveni în conflict. Conflictul nu a fost unul de fracţiune de secundă, ci a avut o anumită durată, astfel încât intervenţia cadrului didactic ar fi putut şi ar fi trebuit să îl stingă la timp”, au arătat magistrații.

Judecătorii au stabilit despăgubiri de 20.000 de euro

Judecătorii au ținut cont de suferințele lui Vlad Ț. și de cele 2 luni de îngrijiri medicale. Altfel, instanța a considerat că unele afirmații privind urmările accidentului ar fi fost exagerate. Familia susținea că băiatul nu a mai putut susține proba sportivă pentru un post de pompier și că nu a mai putut merge pe bicicletă sau juca baschet. Instanța a constatat că ratarea probei fizice nu a fost dovedită prin documente. Vlad Ț. a avut restricții la sport timp de câteva luni, dar ulterior era complet recuperat. Judecătorii au stabilit despăgubiri de 20.000 de euro, plătite de elevul agresor și de școală. Sentința nu este definitivă. Ambele părți au contestat decizia, iar dosarul este acum analizat de Curtea de Apel.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock