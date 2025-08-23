Băutura FERMECATĂ antibalonare. Ieftin și simplu

O nouă rețetă simplă, bazată pe ingrediente naturale, promite să regleze digestia și să ofere mai multă energie chiar de dimineață. Secretul stă într-o băutură preparată dintr-un măr verde, unu sau două bețișoare de scorțișoară și două frunze de dafin.

Mărul, cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, susține metabolismul și ajută la menținerea greutății. Scorțișoara reduce nivelul de zahăr din organism și poate preveni diabetul, iar frunzele de dafin stimulează digestia și absorbția nutrienților, reducând balonarea și disconfortul abdominal.

Mod de preparare:

Taie mărul în bucăți mici și pune-l într-un vas cu 250 ml apă, apoi adaugă scorțișoara și frunzele de dafin.

Fierbe amestecul între trei și cinci minute acoperit cu un capac și lasă-l la infuzat câteva minute.

Consumă băutura dimineața, înainte de micul dejun, timp de o săptămână sau două pentru rezultate vizibile.

Se recomandă neapărat consecvența deoarece efectele apar doar dacă băutura este consumată zilnic și nu doar ocazional. Această combinație naturală promite să elimine balonarea, să îmbunătățească digestia și să ofere o stare generală de bine.

Recomandarea autorului: Alimentul toxic care îți DISTRUGE colonul. Dă crampe, gaze și balonare