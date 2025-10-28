Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe

Din vechi timpuri se spune că, dacă răceala sau gripa te țin la pat, este bine să bei un ceai cald cu miere și lămâie sau un pahar de suc proaspăt, plin de vitamine. Ei bine, cei mai mari medici din lume vin să contrazică tot ce știam și recomandă o altă băutura împotriva răcelii.

Potrivit publicației Real Simple, hidratarea corectă este esențială în procesul de vindecare.

Ce anume „afectează circulația sângelui”

Doctor Mariam Zakhary, specialist în medicină sportivă, recomandă consumul de apă, nu ceai sau sucuri naturale, și explică de ce organismul nostru are nevoie de o cantitate mai mare de lichide când suntem răciți. Când avem o infecție, corpul consumă mai multă energie și pierde multă apă prin transpirație, febră, vărsături sau diaree.

Dacă nu ne hidratăm corespunzător, procesul de recuperare poate fi mai lung.

„Deshidratarea afectează circulația sângelui și face mai dificil transportul celulelor imunitare către zonele cu infecție”, afirmă Mariam Zakhary, care arată că mucusul devine mai gros, iar corpul își pierde eficiența în lupta cu virusurile și bacteriile.

La fel susține și dr. Matthew Heller, profesor asociat la New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. El insistă că apa este esențială nu doar pentru sănătatea zilnică, ci și pentru menținerea echilibrului organismului când sistemul imunitar este suprasolicitat.

Consumul regulat de apă susține circulația sângelui, facilitează transportul oxigenului și al nutrienților către celule și ajută sistemul imunitar să funcționeze eficient. De asemenea, contribuie la reglarea temperaturii corporale și la eliminarea toxinelor din corp. Nu în ultimul rând, o hidratare corespunzătoare previne constipația, crampele musculare și alte disconforturi frecvente în timpul răcelilor.

Iar pentru persoanele care nu tolerează apa simplă atunci când sunt bolnave, specialiștii recomandă câteva metode simple. O felie de lămâie și o linguriță de miere calmează gâtul iritat, iar dacă se adaugă puțin castravete sau ghimbir ras se reduce senzația de greață.

Mihaela Bilic dezvăluie „alimentele perfecte pentru imunitate”

Pe de altă parte, nutriționistul Mihaela Bilic spune că toamna este indicat să mâncăm alimente care sunt potrivite pentru întărirea sistemului imunitar.

„Nouă ne place să credem că mâncarea este soluția, însă organismul nostru nu este bine dotat să extragă, iar pe noi ne apucă preocuparea în momentul în care apare gripa și răceala, neștiind că ar trebui să o luăm un pic mai devreme.

De fapt, imunitatea nu este o noțiune abstractă, ci ține de acele două kilograme de bacterii care trăiesc cu noi. Nu realizăm că ele trebuie hrănite, diversificate.

Aș recomanda, în primul rând, alimentele care au culturi de bacterii vii. Niciodată nu ne strică să mâncăm alimente fermentate, iaurtul e cel mai banal exemplu. Orice produs lactat fermentat este bun. La capitolul probiotice, avem nevoie de ele tot timpul. Dacă nu avem suficient de multe alimente fermentate în dietă, putem să apelăm la suplimente probiotice. Nu se întâmplă nimic. Sunt singurele care nu au contraindicații.

Tot la capitolul nevoi ale organismului, acum că a venit frigul avem nevoie de grăsimi, și nu neapărat pentru numărul de calorii, ci avem nevoie de vitamina D, care este în grăsime, avem nevoie de vitamina A, care din nou este o vitamină prezentă în grăsime, și culmea în grăsimea de origine animală.

Deci, la capitolul grăsimi vegetale, nu suntem atât de în carență.

„Avem nevoie de grăsimi animale”

Avem nevoie de grăsimi animale, deci nu trebuie să ne fie frică de unt, nu trebuie să ne fie frică de ficăței, carne un pic împănată. De acolo, din grăsime, ne luăm și vitamina A și vitamina D. Ele sunt esențiale pentru imunitate.

Majoritatea populației are carență de vitamina D. Nu stăm suficient la Soare, organismul nostru nu mai produce destul, nu avem suficientă în mâncare, și atunci, din nou, suplimentele sunt o variantă care pot completa eficient mai ales în perioada în care avem amenințări de boală.

Vitamina D este potențată de magneziu. Magneziul îl avem în semințe și atunci ar fi bine să asociem vitamina D cu magneziu ca să avem un efect potent.

La capitolul Zinc avem o asociere isteață, Zinc cu vitamina C. Dacă ar fi să punem pe o masă fructele necesare pentru vitamina C, s-ar putea să fie din punct de vedere cantitativ mult, când vorbim de fructe vorbim și de aportul de fructoză, deci nu putem să ne îndopăm cu fructe.

Este o perioadă în care imunitatea ar trebui să fie un pic mai accelerată și atunci, că sunt alimente, că sunt suplimente, nu în ultimul rând Omega 3, că tot vorbeam de grăsime, nici el nu trebuie uitat. Vitamina D, Vitamina C, Magneziu, Omega 3, probiotice, Vitamina A, dietă diversificată”, este sfatul pe care-l dă Mihaela Bilic când vine vorba de alimentație în sezonul de toamnă.

