Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură

V-ați gândit care ar fi băutura românească populară printre turiștii străini? Este vorba despre o băutură care, în anumite regiuni, oamenii ar putea să o considere un „medicament natural” care „arde gâtul”, atunci când este consumată pe stomacul gol. Turiștii străini au fost cuceriți de la prima înghițitură.

România se află printre țările preferate de mulți turiști străini, vizitatorii întorcându-se aici nu doar pentru peisajele superbe, ci și pentru experiențele culinare și culturale. Desigur, cei care ajung pe plaiurile românești nu ratează să guste diverse preparate, deserturi sau băuturi românești. Printre acestea se află și două tipuri de băuturi preferate printre turiști. Și anume, țuica și pălinca.

Țuica și pălinca, printre băuturile preferate de turiștii străini

Pălinca devine băutură de întâmpinare în unele sate românești sau în pensiune turistice. Desigur, nici țuica nu lipsește. Turiștii sunt serviți imediat ce trec pragul, înainte să ajungă în camera rezervată.

Desigur, unii dintre turiști s-au adaptat, deja, „ritualului” pentru consumul acestor băuturi. În anumite zone, un păhărel de țuică sau pălincă se bea pe stomacul gol, dimineața. Alții îl servesc la masă, alături de diverse preparate din carne, tradiționale și suculente.

Totuși, în rândul turiștilor străini, pălinca și țuica rămân două băuturi fascinante. Aceștia ajung să descopere băuturile făcut „ca pe vremuri”, din fructe. Băuturile ajung distilate în cazanele tradiționale, lichidul este îmbuteliat, apoi este pus la păstrare, scrie Click.

Sursă foto: Shutterstock / Mediafax Foto – imagini cu rol ilustrativ