În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie

09 ian. 2026, 11:08, Actualitate
Unii dintre specialiști susțin faptul că organismul poate beneficia de efecte favorabile în urma consumului de ceai verde. De altfel, această băutură este utilizată și de unele dintre persoanele care se află în proces de pierdere în greutate. Dr. Laura Ene a oferit mai multe informații legate de consumul acestui tip de ceai. De altfel, vezi mai jos, în articol, cum ajunge să fie transformată grăsimea într-o sursă de energie, în urma consumului acestui ceai.

Există o multitudine de ceaiuri care pot ajuta la îmbunătățirea sănătății intestinului, precum și la reducerea inflamației din corp. De altfel, există băuturi calde care pot contribui activ la arderea mai rapidă a grăsimii din corp și, potrivit specialiștilor, pe listă s-ar afla și ceaiul verde.

Ce spun specialiștii despre consumul de ceai verde?

Ceaiul verde este considerat una dintre cele mai sănătoase băuturi la nivel mondial. Specialiștii relevă faptul că, în urma consumului, celulele din corp sunt protejate. Ceaiul are proprietăți antioxidante și medicinale. De altfel, poate ajuta în procesul de pierdere în greutate.

Ceaiul verde poate ajuta la arderea grăsimilor / foto: Shutterstock

Însă, pentru a avea un efect maxim în corp, ceaiul verde ar trebui consumat într-un anumit moment al zilei, potrivit specialiștilor.

Când se bea ceaiul verde?

Specialiștii atrag atenția și susțin că efectele ceaiului diferă în funcție de momentul zilei în care este consumat. Acest tip de ceai conține catechine, în special EGCG, precum și o cantitate moderată de cofeină. Această combinație, în schimb, va ajuta la stimularea metabolismului, precum și la arderea grăsimilor, susține dr. Laura Ene, notează BZI.

Însă, când ar trebui băut acest ceai? Specialiștii susțin că ar fi ideal să fie consumat dimineața, la circa 30 de minute după ce a fost servit micul-dejun. Altfel, dacă este băut pe stomacul gol, poate să provoace disconfort gastric.

De altfel, specialiștii mai susțin că ceaiul verde poate fi băut și cu 30-45 de minute înainte de a face sport. În acest mod, grăsimea va fi transformată în sursă de energie și ar putea să îmbunătățească performanța.

Ceaiul verde este considerat una dintre cele mai sănătoase băuturi din lume / foto: Shutterstock

Există și o perioadă în care nu ar trebui consumat ceaiul verde. De exemplu, un moment al zilei ar fi seara târziu, deoarece ar putea să afecteze somnul. Totodată, ceaiul verde nu ar trebui consumat după mesele bogate în fier. Specialiștii mai relevă faptul că pot apărea stări de nervozitate, palpitații sau iritații gastrice în condițiile în care ceaiul este băut excesiv (3-4 căni/zi).

Sursă foto: Shutterstock

