Emmanuel Macron, huiduit la finala Cupei Franței

Președintele Emmanuel Macron a fost huidut de 80.000 de oameni, vineri seara, la finala Cupei Franței, disputată între Lens și Nice. Partida de pe stadionul din Saint-Denis s-a terminat cu victoria celor de la RC Lens, scor 3-1.

Înainte de startul partidei dintre Lens și Nice, șeful statului a coborât pe gazon pentru a saluta cele două echipe, așa cum este convenit în tradiția acestei competiții, însă momentul ce a urmat nu a fost deloc pe placul lui Macron.

Cei 80.000 de spectatori, prezenți în tribunele stadionului din Saint-Denis, au început să huiduie în timp ce Președintele se întrepta către cele două echipe. Totuși, Macron și-a păstrat zâmbetul pe față.

RG Lens a scris istorie vineri seara în Franța

Pentru prima dată în istoria clubului, jucătorii lui Pierre Saje au ridicat trofeul Cupei Franței. RG Lens s-a impus în fața celor de la Nice cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Florian ThauvinOdsonne Édouard și Abdallah Sima.

În istoria sa de 120 de ani, Lens mai disputase trei finale, în 1948, 1975 și  1998, însă le-a pierdut pe toate.

