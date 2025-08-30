Prima pagină » Actualitate » BIAS 2025. Cele mai frumoase IMAGINI de la cel mai tare show aviatic organizat în București

BIAS 2025. Cele mai frumoase IMAGINI de la cel mai tare show aviatic organizat în București

Nicolae Oprea
30 aug. 2025, 16:47, Actualitate
BIAS 2025. Cele mai frumoase IMAGINI de la cel mai tare show aviatic organizat în București
Galerie Foto 21

BIAS 2025, cel mai mare spectacol aerian din România, și unul dintre cele mai impresionante din Europa de Est, a început de vineri. Gândul prezintă cele mai frumoase imagini de la fața locului.

Ediția din acest an marchează 115 ani de la primul zbor românesc și ajung în premieră. Peste 200 de aeronave civile și militare și sute de piloți și parașutiști vor brăzda cerul inclusiv duminică.

Intrarea este liberă, iar accesul se face pe toată durata programului.

Ediția din 2025 a Bucharest International Air Show (BIAS) este în desfășurare la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și în incinta ROMAERO, reunind peste 200 de piloți și aparate de zbor din țară și din străinătate. Organizatorii au sfătuit bucureștenii să nu uite „ochelarii de soare, crema cu protecție solară, șapca, aparatul foto și bateria full la telefon”, pentru a se bucura de spectacole.

Programul include și Expoziția de Aviație Generală, unde vor fi expuse aeronave civile și militare, echipamente aeronautice de ultimă generație și zone interactive. Intrarea este gratuită, iar organizatorii estimează un număr mare de vizitatori în toate cele trei zile ale evenimentului.

Forțele Aeriene Române vor participa cu demonstrații complexe, alături de aeronave istorice prezentate în zbor și modele de ultimă generație, precum Eurofighter Typhoon.

Restricții de trafic la BIAS 2025

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în perioada 30-31 august, între orele 07.00-00.00, se va restricționa traficul rutier pe Bd. Ficusului, pe segmentul de drum cuprins între Bd. Aerogării și accesul în incinta ROMAERO.

De asemenea, în același interval orar, se va restricționa banda I de circulație de pe Șos. București-Ploiești, între Str. Grațioasă și stația STB „Aeroport Băneasa”, sensul de deplasare dinspre Str. Grațioasă.

Accesul publicului la eveniment se va face pietonal din Bd. Aerogării.

Foto: Alexandra Pandrea, Gândul

