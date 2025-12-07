Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire

Alegerile parţiale de la Capitală se vor încheia la ora 21.00, fără posibilitatea de prelungire. Anunţul a fost făcut de Biroul Electoral Municipal.

Votul pentru alegerea primarului Municipiului Bucureşti nu se va prelungi şi de data aceasta, şi se va încheia strict la ora 21.00.

„Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 – Municipiul Bucureşti reaminteşte faptul că, la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora 21.00, fără posibilitatea prelungirii votării”, se arată în comunicatul emis duminică de instituție.

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii merg la vot pentru a alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.

