Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins miercuri proiectul iniţiat de USR şi PNL, prin care se solicită înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru împrejurărilor în care au avut loc cele două zboruri „Mykonos-Nordis” pentru investigarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa, efectuate de parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.

UDMR şi USR nu au fost prezenţi la şedinţă, solicitarea a fost votată doar de către PNL şi AUR. Deputata Mariana Vârgă de la neafiliaţi şi PSD au votat împotrivă.

„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumiţi oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se arăta în solicitare.

Anterior, USR şi PNL au apreciat ca necesară identificarea vulnerabilităţilor legate de integritate şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private.