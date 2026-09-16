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Călin Georgescu a fost amendat cu 200.000 de lei, după ce Parchetul General a fost sesizat că ar fi făcut campanie electorală cu bani ilegali

Călin Georgescu a fost amendat cu 200.000 de lei, după ce Parchetul General a fost sesizat că ar fi făcut campanie electorală cu bani ilegali
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Campania electorală l-a costat pe Călin Georgescu 200.000 de lei. Asta după ce, președintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a sesizat organele competente privind unele aspecte care nu erau de competența AEP, legate de finanțarea campaniei lui Georgescu. Țuțuianu a recunoscut că au mai fost sancţionaţi contravenţional și 13 coordonatori de campanie ai lui Georgescu, dar şi mandatarul financiar, tot în urma unor sesizări transmise către Parchetul General. Așa cum Gândul a scris AICI, fostul candidat și-a plătit deja amenda.

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Țuțuianu: Declarațiile depuse la AEP de Georgescu, în contradicție cu cele ale MAI și SRI

O primă chestiune care circulă şi din păcate este promovată de oameni cu expertiză este aceea că anularea alegerilor din anul 2024 a fost făcută de Curtea Constituţională pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu a sesizat Curtea în legătură cu faptul că unul dintre candidaţi a declarat zero bani cheltuieli electorale. Am citat dintr-un distins comentator politolog. Este o afirmaţie fără niciun fel de suport şi asta arată fie rea-credinţă, fie necunoaşterea în profunzime a reglementării legale”, a declarat Adrian Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că decizia de anulare a alegerilor luată de CCR a fost motivată prin faptul că declaraţiile depuse la AEP, privind bugetul de campanie al lui Călin Georgescu, au fost în contradicţie cu notele informative ale Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Răspunsul este următorul şi rezultă din hotărârea Curţii Constituţionale a României numărul 32/2024, care motivează decizia de anulare a alegerilor pe faptul că declaraţiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidaţi, referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind zero lei, sunt în contradicţie cu datele prezentate în notele de informare ale unor instituţii ale statului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă şi Serviciul Român de Informaţii„, a preizat Adrian Țuțuianu.

În urmă cu patru luni, Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a plătit amenda de 200.000 de lei, primită de la Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit vicepreședintelui AEP, Cosmin Popp. Amenda a fost aplicată după un control privind finanțarea și desfășurarea campaniei sale electorale din 2024. Atunci, fostul candidat la alegerile prezidențiale declarase zero venituri și zero cheltuieli. Autoritatea Electorală Permanentă a dispus un control cu privire la finanțarea campaniei electorale. În urma controlului, Călin Georgescu s-a ales cu o amendă de 200.000 de lei (cea mai mare prevăzută de lege).

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