Bolt și Lime se opun obligativității căștii pentru toți utilizatorii de trotinete electrice

Bolt și Lime, doi dintre principalii operatori de servicii de închiriere a trotinetelor electrice din România, contestă propunerea ca purtarea căștii de protecție să devină obligatorie pentru toți cei care conduc trotinete electrice, indiferent de vârstă.

Companiile susțin că, dacă o asemenea măsură este justificată prin siguranța rutieră, atunci aceeași regulă ar trebui analizată și pentru alte vehicule cu profil de risc comparabil, precum bicicletele și bicicletele electrice.

Reacția vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exprimat susținerea pentru o inițiativă legislativă care extinde obligația purtării căștii de protecție pentru conducătorii de trotinete electrice. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, măsura ar urma să se aplice indiferent de vârsta utilizatorului și pe orice drum public.

Într-un document transmis Parlamentului reprezentanții celor două companii critică faptul că modificarea legislativă vizează exclusiv utilizatorii trotinetelor electrice.

„Dacă siguranța rutieră justifică într-adevăr o măsură atât de extremă precum obligativitatea generală a purtării căștii, această regulă ar trebui să se aplice uniform tuturor vehiculelor cu caracteristici similare de risc (biciclete, trotinete, biciclete electrice, trotinete electrice) și nu selectiv, unei singure categorii, susțin reprezentanții Bolt și Lime”, notează Profit.ro.

Ce spune legea în prezent

În forma actuală a Codului rutier, casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Proiectul aflat în discuție ar schimba substanțial această regulă în cazul trotinetelor electrice: obligația ar urma să nu mai depindă de vârsta conducătorului și să fie extinsă la circulația pe drumurile publice. Bicicliștii nu sunt incluși în aceeași extindere, potrivit formei proiectului relatate de Profit.ro.