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Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro crește din nou. Aurul se scumpește cu peste 9 lei într-o singură zi

Elena Popescu
Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro crește din nou. Aurul se scumpește cu peste 9 lei într-o singură zi
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Banca Națională a României a publicat miercuri, 16 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede.

Euro a înregistrat o creștere și a ajuns la 5,2637 lei, în timp ce dolarul american și lira sterlină au pierdut teren în fața leului. În schimb, aurul s-a scumpit cu peste 9 lei pe gram.

Euro a fost cotat miercuri de BNR la 5,2637 lei, față de 5,2636 lei în ședința precedentă. Creșterea este astfel de numai 0,0001 lei. Marți, moneda europeană urcase cu 0,0069 lei, de la 5,2567 lei.

Dolarul scade la 4,5611 lei

Dolarul american a coborât miercuri la 4,5611 lei, după ce marți fusese cotat la 4,5624 lei. Lira sterlină s-a depreciat, de asemenea, până la 6,1438 lei, comparativ cu 6,1494 lei în ședința precedentă.

Francul elvețian a fost cotat miercuri la 5,5683 lei, în scădere de la 5,5779 lei marți.

Aurul se scumpește cu peste 9 lei într-o singură zi

Cea mai importantă variație a ședinței vine de pe piața aurului. BNR a stabilit pentru gramul de aur un preț de 635,6662 lei, în creștere cu aproximativ 9,16 lei față de valoarea de 626,5056 lei înregistrată marți.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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