Cea mai vârstnică persoană din România a încetat din viață. Noja Paladia, din Cugir, a murit la vârsta de 111 ani, potrivit unui anunț transmis de reprezentanții Primăriei Cugir.

Noja Paladia fusese recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării. Născută la 20 iulie 1915, Noja Paladia a trăit peste un secol și a traversat două războaie mondiale.

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Potrivit reprezentanților Primăriei Cugir, longevitatea sa a fost reconfirmată de Gerontology Research Group (GRG), organizație internațională care se ocupă de cercetarea și documentarea longevității umane. Noja Paladia a fost inclusă în topul mondial al celor mai longevive persoane și atestată drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.

Reprezentanții administrației locale au transmis condoleanțe familiei îndoliate. Aceștia au descris dispariția sa drept încheierea unui capitol rar din istoria Cugirului și a României.

„A devenit un reper de continuitate și tărie sufletească”

„A apus o viață de peste un secol: Orașul Cugir își ia rămas bun de la supercentenara Noja Paladia.

Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani.

Născută la 20 iulie 1915, doamna Paladia Noja a traversat mai bine de un secol de istorie, marcând comunitatea locală prin demnitate, credință și o longevitate excepțională. Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.

Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.

Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.

Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului, dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i păstreze amintirea veșnică!”, au transmis reprezentanții primăriei Cugir pe rețelele sociale.