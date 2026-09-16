Aşa cum Gândul a anunţat, la PNL a mai trecut un „extremist”. Andreea Cîmpianu a anunţat că, din 14 septembrie, devine pro-europeană

Aşa cum Gândul a anunţat încă de acum câteva zile, iar cei doi deputaţi au negat vehement, miercuri, deputatul de diaspora, Andreea Cîmpianu, a informat Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că îşi va continua activitatea în cadrul Partidului Naţional Liberal, începând cu 14 septembrie.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de solicitarea deputatei Andreea Cîmpianu şi va trimite solicitarea acesteia către plenul Camerei Deputaţilor.

Potrivit calculelor, dacă achiziţiile de „extremişti” se finalizează cu succes, numărul acestora s-ar ridică la 11, cu aceştia doi din urmă: 6 SOS, 3 POT, 1 AUR, 1 PSD.

Deputata Cîmpianu anunţa cu ceva timp în urmă, triumfalist, că a votat moţiunea care l-a trimis acasă pe premierul Ilie Bolojan, şi preşdinte al PNL, împreună cu tot guvernul său.

Rămâne de văzut dacă şi cea de-a doua achiţie a PNL să îşi anunţe venirea, şi anume deputatul fost SOS, rămas neafiliat, Vasile Nagy, aşa cum tot Gândul a anunţat încă de la începutul săptămânii în curs.