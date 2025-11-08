BLACK FRIDAY 2025 | Românii au cumpărat inclusiv porci „în viu” și lingouri de aur. Ce produse s-au aflat pe primele 3 locuri

Românii au cumpărat cam de toate, de Black Friday 2025, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și chiar lingouri de aur sau mațini. Clienții au „vânat” toate ofertele și, în doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, cosmetice, și „produse pentru casă”.

Cei mai mulți dintre cei care au comandat online au ales plata în rate, dar mai ales obiecte de valoare mai mică. Suma totală se apropie de un miliard de lei.

Carnea de porc a fost printre cele mai căutate produse, atât online cât şi în magazinele fizice. De exemplu, o platformă de vânzări online a vândut aproape 40 de tone, iar la o singură carmangerie s-au dat peste 300 de porci. Preţul s-a situat între 15 şi 18 de lei/kg.

În același timp, în mall-urile pline de clienți s-au vândut haine, parfumuri și cadouri pentru sărbători, dar şi mâncare sau alcool.

Totuși, mulţi s-au plâns ca reducerile nu sunt atât de mari.

„Undeva la 10-15%, nu sare de aşa ceva. Oricum în cele mai multe cazuri se scumpesc şi apoi scad, şi revin la acelaşi preţ”, a spus un client pentru Știrile Pro TV.

Dar, așa cum era de așteptat, cea mai mare aglomeraţie a fost pe internet, unde milioane de români au cumpărat cu preț redus… cafea, mâncare pentru pisici, produse de curăţenie sau pentru bebeluşi, bilete de vacanţă şi electrocasnice.

În stocul unui depozit au fost pregătite peste 600.000 de electrocasnice mici, 120.000 de televizoare, 150.000 de laptopuri și peste 1.500.000 de haine, încălțări și accesorii.

Potrivit unei platforme de tranzacţii, aproape o treime dintre clienți au ales plata în rate.

„Tranzacţia medie se este undeva în jur de 580 de lei, valoarea tranzacţiei medie cu plata în rate, 980 de lei, băncile au rate extinse în perioada de black friday. Ponderea volumelor procesate în rate se situa undeva în jur de 34%”, a precizat Elena Gheorghe – country manager platformă de plăţi.

La mare căutare au fost şi abonamentele medicale sau serviciile de streaming.

TOP 3 – Produse cumpărate de Black Friday 2025

Anul acesta, ca și anul trecut, cele mai populare categorii nu au fost electronicele mici sau mări, telefoane ori laptopuri, ci mai degrabă cosmeticele și produsele de îngrijire personală, băuturi, băcănie și petshop și pe locul 3 articolele pentru copii.

Primele comenzi de Black Friday au ajuns deja la clienţi, altele sunt deja pe drum. Mii de oameni lucrează și acum pentru ca produsele să fie livrate până la finalul lunii noiembrie.

Prudenţi, mulţi au evitat să dea toţi banii şi au folosit cardurile de credit sau de cumpărături.

Black Friday a avut şi multe reduceri la servicii, nu doar la produse. De altfel am văzut inclusiv furnizori de electricitate care au vândut abonamente pentru prețuri mai mici. Băncile au oferit și ele credite cu dobânzi reduse. Librăriile, reduceri la cărți, supermarketurile la mâncare. Mulţi au cumpărat inclusiv aur. Au fost multe oferte într-un context economic special.

Au fost căutate și serviciile medicale, în special cele de stomatologie, cum ar fi pachete de implanturi dentare, dar şi servicii de streaming.

Nu uitați că legea vă dă dreptul la retur pentru produsele comandate online 14 zile, de la momentul primirii coletului, iar unele magazine oferă chiar 30 de zile.

Comercianții și firmele de curierat își roagă clienții să ridice cât mai repede produsele din lockere, acele puncte automate de ridicare a coletelor, tocmai pentru a face loc rapid altor pachete.