Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut

07 nov. 2025, 11:10, Social
Platforma a avut vânzări de 433 de milioane de lei în primele șapte ore de la startul Black Friday

Ediția cu numărul 15 a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la 08:07 cu un interes care a atins cote maxime.

Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru întreținerea casei, în valoare de 227 de milioane de lei. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienții au cumpărat 755.000 de produse, cu 31% mai mult față de anul precedent.

Deși erau programate să înceapă la 7 dimineața, cei de la eMAG au dat startul reducerilor puțin peste ora 8. În anii precedenți, retailerul online nu a depășit niciodată această oră.

Cumpărături record pe eMAG la 30 de minute de la startul reducerilor de Black Friday

„Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping, iar la start a fost o cursă contra-cronometru pentru a prinde cele mai bune oferte. Foarte mulți oameni și-au activat opțiunea de 12 rate fără dobândă prin MyWallet în săptămâna dinainte de Black Friday, cu un record de 1.600 de clienți pe oră, și chiar de la prima rundă de shopping valoarea plăților prin această metodă de plată a crescut cu 30% față de anul trecut. Clienții au la dispoziție astăzi cea mai generoasă ofertă din istoria evenimentului, cu 2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Alături de prețuri foarte bune și o ofertă care satisface o gamă largă de nevoi și dorințe, anul acesta am pregătit și premii de 2 milioane de lei,”a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG, potrivit Mediafax.

Abonamentul Genius la preț record

Primul bonus de Black Friday a fost abonamentul Genius, care mai beneficiază și astăzi de un preț special de 49 de lei. Alături de livrările nelimitate și gratuite, abonamentul aduce și vouchere cu o valoare totală de 250 de lei.

În ziua de dinaintea Black Friday a fost înregistrat un nou vârf al numărului de persoane care au primit acces la un buget mediu de a 9.000 de lei, prin activarea MyWallet. Recordul a fost de 1.600 de persoane în cea mai aglomerată oră.

Produse speciale și experiențe comandate în primele 30 de minute

  • 3.500 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!
  • 1.000 abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an
  • 123 nopți de cazare în pachete turistice
  • 91.065 g de aur și monede
  • Peste 10.000 kg de carne de porc
  • 2 automobile
  • 869 bilete de avion
  • 9.500 pachete de sănătate

