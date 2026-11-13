SURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank, au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist

Fratele șefului Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Gabriel Daraban, director al companiei de stat Oil Terminal, împreună cu omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, orientat, la rândul său spre industria petrolieră, au plasați, vineri dimineață, sub control judiciar, de anchetatorii de la DIICOT, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.

Sursele noastre susțin că cei doi au fost aduși la sediul Direcției pentru reaudiere, dar că nici acum aceștia nu ar fi recunoscut faptele care li se impută de către magistrații de la crimă organizată.

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Cu toate acestea, susțin sursele noastre, există numeroase alte declarații de suspecți dar și alte probe solide, precum, înscrisuri, documente oficiale și altele care leagă acuzațiile aduse de cei doi.

Potrivit surselor noastre se pare că cei doi ar fi părăsit deja arestul central al Poliției Capitalei, măsura controlului judiciar anulând restul de timp rămas din cele 24 de ore ale ordonanței de reținere.

Reținuți pentru 24 de ore

Fratele șefului Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Gabriel Daraban, director al companiei de stat Oil Terminal, împreună cu omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, orientat, la rândul său spre industria petrolieră, au fost reținuți, joi noapte, pentru 24 de ore de anchetatorii de la DIICOT, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.

Deicizia a fost luată după mai multe ore de audieri, la finalul cărora se pare că niciunul dintre cei doi nu ar fi recunoscut acuzațiile pentru care sunt cercetați.

Procurorii DIICOT vor stabili dacă propun arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu

Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți pentru 24 de ore, urmează să fie duși, sub escorta poliției, la Arestul Central din Capitală. Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor stabili dacă propun fie arestarea preventivă, fie arestarea la domiciliu a celor doi sau dacă iau, și față de aceștia, măsura controlului judiciar.

În imaginile surprinse de Gândul, se poate observa cum fratele șefului de la CCIR a venit „pregătit” la sediul DIICOT, întrucât, cu mâinile încătușate, cară un troller negru, de mici dimensiuni.

Gabriel Daraban ar fi permis în mod presupus nelegal eliberarea a aproape 67.000 de tone de motorină fără a respecta obligațiile de vămuire

Potrivit surselor Gândul, una din faptele cercetate în cazul lui Daraban ar fi aceea că „în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, în calitate de director comercial din cadrul Oil Terminal, a dispus ori a permis, cu știință, prin semnarea corespondenței adresate Biroul Vamal Fiscal Constanța și comisionarilor vamali privind importul mărfurilor și lichidarea declarațiilor de antrepozit vamal și prin neexercitarea controlului asupra fluxului de verificare și eliberare, eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal și deplasarea către antrepozitul fiscal al Jetfly Hub a cantității totale de 66.669,467 tone de motorină, cu valoarea în vamă de 245.041.261,56 lei, adică aproape 50 de milioane de euro.

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