Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL

Cea mai importantă ședință a lunii de la Primăria Capitalei, care ar fi trebuit să se țină joi, 27 noiembrie, se anulează, din cauza neînțelegerilor politice dintre PNL și USR.

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de joi, 27 octombrie, se anulează.

Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că PNL și USR nu s-au înțeles în ceea ce privește ordinea de zi a ședinței.

Cei de la USR ar fi intenționat să introducă pe ordinea de zi mai multe proiecte cu iz electoral, iar primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL) a decis anularea ședinței.

Pe de altă parte, este foarte posibil ca PNL și PSD să țină împreună, joi, o ședință de îndată, pentru trecerea mai multor proiecte administrative care se regăseau pe ordinea de zi inițială.

Știre în curs de actualizare