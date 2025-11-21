Blocul Național Sindical îl contrazice pe Bolojan: „Nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară”

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un comunicat prin care susține că contrazice ferm declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora „măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”.
„În rezultatele bugetare și în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Măsurile luate NU au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei!
Reamintim că guvernul Bolojan a acționat încă de la început printr-o politică inflaționistă, de represiune a populației și companiilor corecte, care amplifică dezechilibrele și așa mari ale economiei românești. Printre ele menționăm: majorarea TVA, majorarea accizelor, supraimpozitarea pensiilor, tăierea burselor pentru elevi și studenți, intenționându-se în prezent și înghețarea salariului minim garantat în plată, în ciuda unei inflații persistente de 10% doar anul acesta. În plus, o nouă rundă de represiune financiară este anunțată pentru începutul anului 2026, respectiv creșterea cu cel puțin 75% a impozitelor locale și o nouă majorare de accize.
Acestea nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară, îndreptată direct către salariații și companiile corecte. Motivul? Actuala coaliție de guvernare, sub diverse forme, a administrat prost economia națională și continuă să o administreze în același mod.
Reamintim că, în fapt, ceea ce premierul României numește a fi „redresare care funcționează”, în realitate este un picaj al economiei: în trimestrul III al anului 2025, urmare a măsurilor de austeritate și represiune financiară, economia a intrat în teritoriu negativ, căderea economică fiind de -0,2%”, se arată în comunicatul BNS.
În continuare, Blocul Național Sindical spune „cum arată economia, de fapt”.
În încheiere, Blocul Național Sindical spune că „realitatea acestor cifre demonstrează că actualul guvern nu a făcut nimic pentru a reduce principala vulnerabilitate a bugetului, și anume nivelul excesiv al dobânzilor, îndestulând creditorii, dar a făcut totul pentru ca populația să plătească scump pentru lipsa capacității politice și administrative a actualei guvernări.
Prin urmare, solicităm Guvernului României să înceteze cu politicile inflaționiste și să înțeleagă că reformele nu înseamnă doar taxe mai mari, din contră acestea conducând România spre o recesiune profundă!”, conchide Blocul Național Sindical.
