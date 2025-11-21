Blocul Național Sindical îl contrazice pe Bolojan: „Nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară”

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un comunicat prin care susține că contrazice ferm declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora „măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”.

„În rezultatele bugetare și în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Măsurile luate NU au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei!

Reamintim că guvernul Bolojan a acționat încă de la început printr-o politică inflaționistă, de represiune a populației și companiilor corecte, care amplifică dezechilibrele și așa mari ale economiei românești. Printre ele menționăm: majorarea TVA, majorarea accizelor, supraimpozitarea pensiilor, tăierea burselor pentru elevi și studenți, intenționându-se în prezent și înghețarea salariului minim garantat în plată, în ciuda unei inflații persistente de 10% doar anul acesta. În plus, o nouă rundă de represiune financiară este anunțată pentru începutul anului 2026, respectiv creșterea cu cel puțin 75% a impozitelor locale și o nouă majorare de accize.

Acestea nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară, îndreptată direct către salariații și companiile corecte. Motivul? Actuala coaliție de guvernare, sub diverse forme, a administrat prost economia națională și continuă să o administreze în același mod.

Reamintim că, în fapt, ceea ce premierul României numește a fi „redresare care funcționează”, în realitate este un picaj al economiei: în trimestrul III al anului 2025, urmare a măsurilor de austeritate și represiune financiară, economia a intrat în teritoriu negativ, căderea economică fiind de -0,2%”, se arată în comunicatul BNS.