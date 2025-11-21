Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în conferința de presă de la Palatul Victoriei, despre reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reformele în administrația publică. Reamintim că premierul Ilie Bolojan nu a mai făcut conferință de presă din data de 3 octombrie 2025, în ziua în care împlinea 100 de zile de la preluarea guvernării.

UPDATE. „Premierul s-a întâlnit cu un șpăguitor, ce să înțeleagă românii? ” – Răspunsul premierului Ilie Bolojan

„Atunci când ești pe o funcție publică, te întâlnești cu nenumărați oameni. Uneori știi cu cine, uneori nu. Important este ca, dacă ți se cere un lucru nelalocul lui, să îl respingi. Mie nu mi s-a cerut”, a precizat Ilie Bolojan.

UPDATE. Ilie Bolojan mai așteaptă cu demisia

„Haideți să așteptăm”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan întrebat de un jurnalist în legătură cu o eventuală demisie a sa din funcția de premier, dacă reforma pensiilor magistraților, la care s-a angajat, va eșua.

„Să așteptăm perioada următoare. Am spus că atunci când ești pus în situația să adopți măsuri, ele trebuie să aibă o logică, ori corectarea unor nedreptăți este o condiție de bază să faci alte lucruri”, a precizat premierul.

UPDATE. Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: „România va fi solidară”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, efectele sancțiunilor americane asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și a rețelei de benzinării asociate, precum și măsurile pe care le ia Guvernul pentru a asigura continuitatea aprovizionării și protecția angajaților.

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu Statele Unite și cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancțiuni”, a spus premierul.

Bolojan a explicat că mentenanța presupune lucrări necesare, însă sancțiunile ar putea bloca anumite plăți, iar deciziile de operare și gestiune rămân responsabilitatea conducerii companiei.

Rețeaua de benzinării: termen 13 decembrie și negocieri în curs

„Rețeaua de benzinării are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei rețele și proprietar”, a spus Bolojan.

Guvernul pregătește un act normativ prin care România își va stabili propriul mecanism de sancțiuni.

„Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru și ne permite să punem sancțiuni doar pentru deciziile adoptate de țările UE, astfel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcție de evoluția situației vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea trebuie să țină cont de realitățile din piață. (… ) În ceea ce privește colaborarea dintre Lukoil și RomGaz în Marea Neagră, am luat măsurile necesare pentru ca RomGaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni”, a încheiat premierul.

Reamintim că sancțiunile SUA care vizează Lukoil și Rosneft au fost anunțate pe 22 octombrie și sunt menite să preseze Rusia să oprească războiul din Ucraina.

Sancțiunile au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, însă țările unde Lukoil deține operațiuni majore, inclusiv România, Bulgaria, Irak și Republica Moldova, au solicitat amânări pentru negocierile de vânzare a activelor internaționale. Lukoil deține rafinării în Bulgaria, România și Olanda, exploatări petroliere în Kazahstan, Irak și Egipt și peste 5.000 de benzinării la nivel mondial.

UPDATE. Ilie Bolojan: „Avem multe spitale în România unde peste 90% din buget este dedicat salariilor”

„Nu fug de zona de sănătate. Avem multe spitale în România unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. În condițiile în care aproape toți banii se duc pe salarii, cât mai rămâne pentru medicamente, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize, alte lucruri care țin într-adevăr de calitatea serviciilor medicale”, a precizat Ilie Bolojan.

UPDATE. Ilie Bolojan, despre reforma la companiile de stat: „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile reformei companiilor de stat, subliniind că intervențiile trebuie să demareze chiar de la începutul anului viitor. Acesta a precizat că atât structurile guvernamentale, cât și conducerile companiilor vor fi implicate în implementarea planurilor.

„Atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar și de la conducerile acestor companii trebuie să intervenim ca, începând de anul viitor – deci de la începutul anului, nu de la sfârșitul anului, cum s-a întâmplat anul acesta – să punem în practică planuri care să îmbunătățească activitatea acestora.

Avem companii – 27 – care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, va rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară, vi le vom comunica”, a spus premierul.

UPDATE. Ilie Bolojan, optimist pe subiectul pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan vorbește despre „premise bune” în cazul proiectului de lege privind pensiile magistraților.

Bolojan: „Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net”

„Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul președinte cu reprezentanții magistraților în care s-au discutat aceste aspecte, și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de tranziție, deci de creștere treptată a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani, am propus și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani. Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generație trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an de acum înainte. Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice dar care nu sunt relevate”, a spus Bolojan.

„Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net. Sunt 3 motive importante pentru care am promovat acest proiect – termenul de respectare a PNRR, corectarea unei nedreptăți și a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Dacă însă nu se primește avizul, o să așteptăm acest termen.”

UPDATE. Ilie Bolojan, despre Programul SAFE

Programul SAFE. Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 miliarde de euro, din care 4,2 miliarde reprezintă finanțări care vor fi alocate pe componenta de infrastructură, iar peste 12 miliarde sunt dotări pentru armată, Ministerul de Interne și apărare națională.

Pe componenta de transporturi, cea mai mare alocare se referă la capetele de autostradă spre Moldova. Asta înseamnă că lucrările care astăzi se desfășoară în forță pe tronsonul dintre București și Pașcani vor fi continuate în anii următori, astfel încât, cel mai târziu în 2029–2030, și acestea să fie finalizate. Nordul României ar urma să fie conectat de sud atât pe relația Ucraina–București, cât și pe relația Republica Moldova–Iași–București.

Acest proiect va fi pe ordinea ședinței CSAT de luni, apoi transmisă Comisiei Europene. Cel mai târziu anul viitor vom ști cu exactitate care sunt proiectele care urmează să fie finanțate prin acest program.Vom continua negocierile cu firmele care furnizează dotări pentru Armata României, dar și cu țările cu care urmează să facem achiziții comune.

Depunerea acestei aplicații are câteva avantaje pentru țara noastră. Asigură dotarea Armatei Române, respectă obligațiile pe care ni le-am asumat față de NATO, față de SUA, privind creșterea contribuției la bugetul de apărare al țării și al Europei.

UPDATE. Ilie Bolojan, despre reformele în administrația publică

„Pachetul doi de măsuri fiscale va fi probabil declarat constituțional”

„Suntem în situația în care pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a sesizărilor la CCR. În Parlament au fost scoase acele articole declarate neconstituționale, nu s-a făcut nicio modificare – pornim de la premisa că va fi declarat constituțional. Acest pachet fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor, adoptarea lui ne permite să ne depunem Cererea 4”, a precizat Ilie Bolojan.

„Primele pachete au avut efecte importante și, cu toate constrângerile pe care le-au generat — scădere ușoară a consumului, creștere de prețuri — din punct de vedere al bugetului de stat s-au dovedit corecte și au fost inevitabile. În trimestrul al treilea, față de anul trecut, am încasat venituri mai mari, deci ne-au crescut încasările cu aproape 10 miliarde de lei: atât la impozitul pe venit, cât și la încasările din TVA, cu aproape 15%, veniturile din accize au crescut cu 11%, iar contribuțiile pentru Casa de Sănătate, unde aveam deficit, cu 8,5%. Anul viitor ne propunem ca deficitul sa se apropie de 6%.”

UPDATE. Pachetul pentru administrație: „Nu se vor tăia cu 10% toate salariile”

„Analiza administrației arată că peste tot este loc de mai bine. Și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea activității și a modului în care poate să își reducă cheltuielile. Este valabil și în administrația locală, și în cea centrală, în toate ministerele. Asta înseamnă că, acolo unde se dovedește că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, că sunt duși în spate de alții, aceste posturi nu mai merită să rămână finanțate și trebuie desființate. Acolo unde pot fi reduse cheltuieli — de personal sau nu — trebuie făcut acest lucru în așa fel încât, anul viitor, dacă anunțăm un buget și o țintă de buget, să avem garanția că și la jumătatea anului, și la sfârșitul lui, ne apropiem de acea țintă. Așa ne recâștigăm încrederea financiară și bugetară, pentru a ne reduce dobânzile. S-au redus și în acest an, dar le putem reduce mai mult.

Reducerea cheltuielilor cu 10% s-a transformat, în percepție publică, în ideea că vor fi reduse cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea. Guvernul nu își propune acest lucru. Vă dau un exemplu: acolo unde, într-o primărie, se constată că se depășește norma care va fi stabilită și pe care alte primării o respectă, acolo vor fi desființate posturile. Sau primăriile își pot verifica sporurile și grilele de salarizare. Un exemplu minor de la Guvern: plăteam pentru mașini, la începutul anului, chirii de 840 de milioane pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie, am anulat contractul cu RAAPPS, s-a făcut un alt contract și, față de valoarea inițială, plătim doar 10% din cât plăteam la începutul anului.

UPDATE. Bolojan: „Mașinile noi vor avea reducere de 20% la impozit, cele vechi vor fi penalizate”

„Pachetul fiscal include o măsură de taxare a poluării care dă discount de aproximativ 20% la impozitarea mașinilor noi și vine cu o penalizare de până la 20% pentru mașinile foarte vechi”, precizează Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe pe 10 decembrie asupra pachetului fiscal. Prim-ministrul pornește de la premiza că legea va fi declarată constituțională, după ce au fost scoase articolele declarate neconstituționale.

„Una din prevederile din pachet, este vorba de respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe mașinile noi și vine cu o penalizare de aproximativ de până la 20% pentru mașinile foarte vechi”, a spus Bolojan.

UPDATE. Ilie Bolojan: „Până în 2029-2030 România va fi conectată prin autostrăzi cu Ucraina și Moldova”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că, până în 2029-2030 România va fi conectată prin autostrăzi și drumuri expres cu Ucraina și Moldova, lucrări care vor fi finanțate prin programul SAFE.

Premierul a anunțat că vineri Guvernul încheie toate procedurile de pregătire a aplicația de finanțare pentru programul SAFE. Aplicația va fi pe ordinea de zi a ședinței CSAT de luni, iar apoi va fi trimisă Comisiei Europene.

„În următoarele două luni de zile va fi analizată această aplicație, în așa fel încât estimăm că cel mai târziu la finalul primului trimestru anului viitor vom ști cu exactitate care sunt proiectele care vor urma să fie finanțate prin acest program”, a declarat Ilie Bolojan.

Grindeanu amenință că PSD iese de la guvernare dacă Bolojan taie salariile la stat

Sorin Grindeanu, președintele PSD a precizat – ținând cont de contextul actual de pe scena politică – că PSD nu va gira niciun guvern care vrea să scadă salariile. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei

„Atâta timp cât PSD este la guvernare salariile cresc, nu scad. Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare și nu girăm așa ceva”, a spus Sorin Grindeanu.

