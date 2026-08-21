Peste doar câteva zile, Banca Națională a României (BNR) va lansa prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint. Emisiunea numismatică face parte din Seria „Pictori români”, iar piesa va avea pe revers chipul lui Nicolae Tonitza.

BNR lansează, din 24 august 2026, o nouă serie de monede din argint dedicată pictorilor români. Prima monedă îl omagiază pe Nicolae Tonitza și este prima monedă dreptunghiulară emisă de BNR. Aversul colorat reproduce tabloul „Flori galbene”, aflat la Muzeul Național de Artă al României.

Sondaj Gândul Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce elemente sunt prezente pe monedă și cât va costa

Piesa numismatică este din argint și are valoarea nominală de 10 lei. Are dimensiu de 43×31 milimetri, o greutate de 31,103 grame și are cantul zimțat.

Elementele de pe aversul monedei:

o imagine color a tabloului „Flori galbene” de Nicolae Tonitza;

inscripția „ROMANIA” în arc de cerc;

valoarea nominală „10 LEI”:

stema României și anul de emisiune „2026”.

Elementele de pe reversul monedei:

portretul, numele pictorului Nicolae Tonitza;

anii între care a trăit acesta „1886-1940”.

O monedă din argint va avea un preț de vânzare de 1.150 de lei cu TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

„Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 500 de piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 1.150,00 lei cu TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din argint din Seria „Pictori români” – Nicolae Tonitza au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României”, transmite BNR.

Sursă foto: BNR