Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 09:20, Actualitate
4.000 de sindicalişti sunt aşteptaţi joi să protesteze împotriva faptului că  Administrația Prezidențială, preşedintele României, nu pornește procedura de declanşare a medierii între societate și puterea politică, între partidele din Coaliţie şi Guvernul României.

Revendicările mai au legătură cu problema salariului minim şi la măsurile de austeritate luate de autorităţi.

„Nu există un dialog între Guvern şi partenerii sociali, de aici sunt şi conflictele nenumărate care sunt în România la ora actuală. Dorim o mediere conform prevederilor constituţionale. (…) Vom depune o solicitare către preşedintele României şi o să aşteptăm până sâmbătă, luni ca să avem răspunsul. Am înțeles că abia vineri seara se întoarce (de la Helsinki, n.r.), ca să aibă timp să ia la cunoştinţă. Am mai făcut solicitări, dar de data asta, în urma mitingului, mai depunem o solicitare reamintindu-i obligaţiile constituționale pe care preşedintele României le are. E o obligație constituțională, nu o chestiune opțională. Pentru Inceput, nu ținem să-l vedem pe preşedinte, pentru că el nu are competențe în domeniul deciziilor administrativ-economice. dar ţinem ca acesta să pună la aceeaşi masă Guvernul, partenerii sociali şi partidele din Coaliția de guvernare deoarece constatăm o lipsă de coerenţă între măsurile respective, Aparent, la ora actuală, fiecare partid din Coaliție propune masuri care să rezolve problemele bazinului său electoral, nu măsuri de redresare în economia românească şi în piața românească”, a anunţat preşedintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

Referitor la salariul minim, sindicaliştii cer o majorare de 8%, ca măsură necesară atât pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaţilor cu venituri mici, cât şi pentru combaterea evaziunii fiscale.

„Majorarea salariul minim este o măsură care creează un echilibru pentru lucrătorii din sectorul economic dar, în acelaşi timp. şi una de combatere a evaziunii fiscale pe care angajatorii o fac astăzi datorită formei de salariu minim care este acordată. S-a ajuns la demotivarea muncii. Dacă un salariat, la salariul minim, doreşte să muncească 2-3 ore în plus, în momentul respectiv el va avea pe brut mai mult, dar pe net va lua mai puţin decât dacă nu munceşte, pentru că va pierde deductibilitatea. Noi am cerut creşterea salariului minim cu 8%, ce înseamnă 300 de lei în plus pe structura actuală a salariului minim pe brut, iar pe net se va vedea undeva la 170 de lei. În acelaşi timp, vrem crearea unei politici salariale adecvate, pentru că este complet anormal ca un salariat care are pe brut cu 300-400 de lei mai mult decât cel care e la salariul minim, pe net, să ia mai puțin. E plătit pe brut mai mult deoarece înseamnă că, în momentul respectiv, are calificare superioară, competenţe mai bune, ştie mai multe lucruri”, a adăugat liderul sindical.

Sindicaliştii vor declanşa protestul de la ora 11.00, în faţa Palatului Cotroceni.

Cele mai noi