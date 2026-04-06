Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian

Bianca Dogaru
Polițiștii de frontieră și procurorii au descins luni, 6 aprilie, la cinci adrese din București și Ilfov, după ce au descoperit o filieră care importa mașini de lux din Andorra. Gruparea folosea documente false pentru a scădea valoarea reală a autoturismelor.

Importuri subevaluate din Andorra

Anchetatorii s-au sesizat din oficiu la începutul acestui an cu privire la activitatea unei firme din Capitală. Societatea, controlată de un cetățean francez și unul belgian, a realizat 15 importuri de autoturisme de lux din Andorra, în doar trei luni. Pentru a plăti taxe mai mici și pentru a ascunde proveniența banilor, suspecții au prezentat la vamă facturi, contracte și declarații vamale false sau cu valori sub prețul pieței.

Valoarea totală a bolizilor aduși ilegal în țară depășește 1,2 milioane de euro, în timp ce întreaga afacere este estimată la peste 1,5 milioane de euro. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe concludente și au instituit sechestru asigurator pe mașinile găsite. Scopul acestei măsuri este recuperarea banilor pe care statul român i-a pierdut prin neplata corectă a taxelor vamale și a TVA-ului.

Control judiciar pentru organizatorii rețelei

Trei persoane au ajuns la audieri în fața procurorilor pentru acuzații grave de spălare de bani și folosire de acte false la autoritatea vamală. În urma declarațiilor, magistrații au decis cercetarea în stare de control judiciar pentru doi dintre suspecți. Poliția continuă verificările pentru a stabili dacă rețeaua a beneficiat de sprijinul altor persoane sau dacă au existat și alte transporturi ilegale de la începutul anului 2026.

