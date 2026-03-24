Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă

Doi veri din Botoșani, în vârstă de 21 și 16 ani, au ajuns în atenția oamenilor legii după un furt comis într-o farmacie din oraș, conform ProTV.

Doi tineri au furat dintr-o farmacie creme în valoare de 400 de lei

Cei doi au fost surprinși de sistemul de supraveghere în timp ce acționau în mod coordonat. Unul dintre ei a luat mai multe produse cosmetice de pe rafturi, în valoare de 400 de lei, ascuzând o parte sub haine, iar restul le-a strecurat discret către celălalt, pentru a nu atrage atenția. După câteva minute, au părăsit magazinul fără să treacă pe la casa de marcat.

Nu au putut să ajungă prea departe. La scurt timp după incident, jandarmii i-au oprit pentru verificări de rutină. Întrebați despre produsele pe care le aveau asupra lor, tinerii nu au putut oferii o explicație plauzibilă.

Nu erau la prima faptă

Verificările ulterioare au scos la iveală un detaliu important. Nu era prima dată când acționau astfel. Cu aproximativ o săptămână înainte, aceștia ar fi sustras bunuri din aceeași farmacie.

De data aceasta, prejudiciul, estimat la 400 de lei, a fost recuperat integral. Pe numele ambilor au fost deschise dosare penale pentru furt.

