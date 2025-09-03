Bolojan admite miza infimă pentru concedierea a 13.000 de angajați din Administrație: „Nu se pot face economii mari”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri la Europa FM că, prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică, vor reveni bugetului de stat aproximativ 1,4 miliarde anual.

„Cred că se poate face un calcul în jur de 1.500 de euro, să spunem, un salariu brut, (…) undeva 1,2, 1,3, 1,4 miliarde pe an. (…) Economiile nu se pot face foarte mari într-un anumit domeniu. (…) Economiile se fac pe bucăți mici și leu cu leu se fac aceste economii”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că încrederea plătitorilor de taxe va fi recâștigată „atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiți”.

Premierul a fost întrebat cum pot oamenii să primească garanții că aceste concedieri vor fi cele corecte.

„Dacă sunt calculate corect, atunci vă spun cum am procedat eu. Am calculat corect încărcarea de personal la fiecare compartiment și le-am permis directorilor să organizeze corect concursurile. Le-am spus ca au mână liberă să-l organizeze corect și, știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini dacă păstrează o pilă incompetentă sau un preferat care nu lucrează, vă asigur că 9 din 10 concursuri sunt corecte din instinct de conservare pentru directorii care le organizează.

Pentru că dacă îți trebuie un operator în această cameră și știi că numai unu îți rămâne, dacă ai doi, unu rău și unu bun, chiar dacă cel rău îți este prieten, instinctul de conservare ca să funcționeze primăria te obligă să iei decizia corectă”, a explicat premierul Ilie Bolojan.