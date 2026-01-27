Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi le amână cu o săptămână

Asumarea răspunderii pe noul pachet fiscal şi pe legislaţia referitoare la reducerea cheltuielilor în administraţie se amână cu o săptămână, a anunţat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI.

Potrivit acestuia, încă nu s-a stabilit care dintre metodele de adoptare este mai rapidă. S-a referit fie la asumarea răspunderii, fie la ordonanţă de urgenţă.

Oricare dintre variantele alese va avea nevoie de două legi diferite. Însă varianta unei ordonanţe de urgenţă implică şi trecerea prin Parlament şi chiar o posibilă contestaţie la Curtea Constituţională, a mai spus Bolojan.

Inclusiv asumarea răspunderii va avea nevoie de două legi diferite, a subliniat Bolojan. Premierul a mai spus că, la sfârşitul lui 2026, inflaţia trebuie să atingă un procent de 4,4%-5%.

