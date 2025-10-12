Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința Coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. „Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu.

„Înţeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliţie, aşa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în Capitala României”, a scris, duminică, pe Faebook, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu.

Ciucu consideră că această „urzeală” este inacceptabilă.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic.

Nu! Într-o democraţie alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a mai transmis prim-vicepreşedintele PNL.

El afirmă că nu face aceste aprecieri pentru că-şi doreşte funcţia de primar general: „Nu este despre asta. Nu vânez în general funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie”.

„Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie în acestă perioadă de un primar LEGITIM, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti). Alegerile care nu vor mai exista de la Bucureşti nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puţin merituos sau legitim, sunt despre bucureşteni şi despre români”, a mai adăugat liberalul.

Precizările premierului Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat, joi, că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o Hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat anul acesta.

„Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a spus Bolojan, precizând: „Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

