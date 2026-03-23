Prima pagină » Actualitate » Bolojan îl numeşte pe fostul şef al AJOFM Bihor la conducerea ANPC. Este etnic maghiar şi membru PSD

Bolojan îl numeşte pe fostul şef al AJOFM Bihor la conducerea ANPC. Este etnic maghiar şi membru PSD

Luiza Dobrescu
Bolojan îl numeşte pe fostul şef al AJOFM Bihor la conducerea ANPC. Este etnic maghiar şi membru PSD

Premierul Ilie Bolojan a semnat documentul de numire în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a lui Bekesi Csaba Lajos.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Bekesi Csaba Lajos este economist şi sociaolog și are o experiență de peste un deceniu în administrația publică.

A fost director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, din 2013.

A lucrat și în domeniul statisticii, ca culegător de date și ulterior în funcții de conducere, iar pentru o perioadă a dezvoltat și o firmă specializată în sondaje de opinie. De asemenea, a fost implicat în mediul academic, colaborând ca profesor asociat la Universitatea din Oradea.

Chiar dacă este etnic maghiar, Bekesi este membru PSD şi poate are mai mult noroc să dărâme legenda care bântuie ANPC, conform căreia niciun preşedinte n-a rezistat mai mult de doi ani în funcţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii

Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța

