Prima pagină » Actualitate » Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța

Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța

06 mart. 2026, 12:40, Actualitate

Paul Anghel, fost șef de la ANPC, a filmat într-un Auchan din Franța, în zona produselor aflate în frigidere, cum sunt depozitate aceastea. Printre alte nereguli, a observat o arahnidă despre care spune că „rafturilor le este prietenă”. Atenție, mai jos se află o imagine care poate afecta emoțional sau poate crea disconfort persoanelor sensibile la arahnide.

În videoclipul încărcat pe Facebook de fostul șef de la ANPC se poate observa cum păianjenul se plimbă nestingherit între frigiderele pline cu produse. Neregula a descoperit-o în „verificarea” pe care a făcut-o în supermarketul din Franța, cu scopul de a înțelege dacă România este „oaia neagră”. Ce a descoperit, în schimb, l-a lăsat fără cuvinte.

Ce a găsit în magazin

„Aparent nu mai este nevoie de mine și de expertiza acumulată în domeniul protecției consumatorilor. Așa că am plecat prin Europa și m-am oprit în Franța, să văd cum arată magazinele lor și să înțeleg dacă „oaia neagră” este, într-adevăr, România.

Am constatat că lucrurile pot sta – și chiar stau – mult mai rău în Europa de Vest, cea care ne scoate la tablă și ne ceartă că nu respectăm toate directivele și regulamentele europene. Pare că pentru noi sunt un fel de reguli, iar pentru ei funcționează altele.

Păi dacă nu de la cei mai buni, de la cine să învățăm?

Ceea ce m-a cutremurat cu adevărat este că legioana din materialul video îmi este necunoscută, dar pare că rafturilor celor de la Auchan din Franța le este prietenă. Poate este, de fapt, un „pet”.

Cutremurați-vă alături de mine și vă promit că voi reveni cu materiale din toate deplasările pe care le fac.

În timp ce vă scriu aceste rânduri, mi-a venit o idee: poate ar trebui să le trimit și un CV. Poate acolo este nevoie de pregătirea mea”, este mesajul notat de Paul Anghel pe Facebook.

Atenție, mai jos se află o imagine care poate crea disconfort persoanelor sensibile la arahnide.

Ce a găsit fostul șef de la ANPC într-un Auchan din Franța

Autorul recomandă:

Sursă video: Facebook Paul Anghel

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
11:49
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
ULTIMA ORĂ Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
FLASH NEWS Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
11:32
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
ULTIMA ORĂ „Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară”
11:15
„Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară”
CONTROVERSĂ Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud
11:03
Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud
ACTUALITATE Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului”
11:00
Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului”
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Un medicament neașteptat ar putea deveni tratament pentru Alzheimer
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
CONTROVERSĂ Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
11:53
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
ACTUALITATE Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
11:30
Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
ACTUALITATE Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
11:27
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
VIDEO Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă
11:01
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă

Cele mai noi

Trimite acest link pe