Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța

Paul Anghel, fost șef de la ANPC, a filmat într-un Auchan din Franța, în zona produselor aflate în frigidere, cum sunt depozitate aceastea. Printre alte nereguli, a observat o arahnidă despre care spune că „rafturilor le este prietenă”. Atenție, mai jos se află o imagine care poate afecta emoțional sau poate crea disconfort persoanelor sensibile la arahnide.

În videoclipul încărcat pe Facebook de fostul șef de la ANPC se poate observa cum păianjenul se plimbă nestingherit între frigiderele pline cu produse. Neregula a descoperit-o în „verificarea” pe care a făcut-o în supermarketul din Franța, cu scopul de a înțelege dacă România este „oaia neagră”. Ce a descoperit, în schimb, l-a lăsat fără cuvinte.

Ce a găsit în magazin

„Aparent nu mai este nevoie de mine și de expertiza acumulată în domeniul protecției consumatorilor. Așa că am plecat prin Europa și m-am oprit în Franța, să văd cum arată magazinele lor și să înțeleg dacă „oaia neagră” este, într-adevăr, România.

Am constatat că lucrurile pot sta – și chiar stau – mult mai rău în Europa de Vest, cea care ne scoate la tablă și ne ceartă că nu respectăm toate directivele și regulamentele europene. Pare că pentru noi sunt un fel de reguli, iar pentru ei funcționează altele.

Păi dacă nu de la cei mai buni, de la cine să învățăm?

Ceea ce m-a cutremurat cu adevărat este că legioana din materialul video îmi este necunoscută, dar pare că rafturilor celor de la Auchan din Franța le este prietenă. Poate este, de fapt, un „pet”.

Cutremurați-vă alături de mine și vă promit că voi reveni cu materiale din toate deplasările pe care le fac.

În timp ce vă scriu aceste rânduri, mi-a venit o idee: poate ar trebui să le trimit și un CV. Poate acolo este nevoie de pregătirea mea”, este mesajul notat de Paul Anghel pe Facebook.

Sursă video: Facebook Paul Anghel