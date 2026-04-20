Prima pagină » Actualitate » Bolojan le mulțumește celor care au ieșit în stradă pentru a-l susține: ”Nu este un sprijin pentru o persoana, ci pentru o Românie modernă și onestă”

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Ilie Bolojan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care le-a mulțumit românilor care au ieșit în stradă la mitingul Pro-Bolojan, organizat în această seara în Piața Victoriei. 

Bolojan: "Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere"

Premierul a punctat că decizia protestatarilor nu este doar un sprijin pentru persoana sa, ci pentru o țară ”modernă, onestă și fără privilegii și fără sinecuri”

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere ieșind în această seară în stradă, dar și pe rețelele sociale.
Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă, pentru o Românie onestă, pentru o Românie fără privilegii și fără sinecuri”, a scris Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Mitingul de susținere pentru premierul Ilie Bolojan a avut loc în Capitală, luni seara, în Piața Victoriei, în contextul tensionat din coaliția de guvernare, chiar în ziua în care PSD a decis să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan. Mobilizarea grupărilor #rezist începuse deja în online, unde mai multe figuri publice au intrat în joc.

Manifestarea a fost programată pentru 20 aprilie, de la ora 18:00, și a avut loc pe fondul conflictelor tot mai vizibile dintre partenerii de coaliție, generate de măsurile economice și direcția politică a Guvernului.

Scandal la protestul Pro Bolojan din Piața Victoriei

Radu Berceanu, fost ministru, a fost la un pas de bătaie cu protestatarul Marian Caușescu, la mitingul de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Berceanu a fost scos de jandarmi din mulțime.

În Piața Victoriei, mulțimea l-a identificat imediat pe Radu Berceanu și a reacționat prin huiduieli. Marian Ceaușescu, unul dintre protestatari, s-a îndreptat spre acesta și i-a cerut în mod repetat să părăsească manifestația.

”Pleacă, borfașuleee! Borfașule, dă, dă, banii înapoi! Dă banii înapoi, borfașule!”, i-a strigat Marian Ceaușescu. Ulterior, Radu Berceanu s-a apropiat de Marian Ceaușescu și a încercat să-l bruscheze, replicând: ”Ce am furat, mă?”

Forțele de ordine au intervenit prompt, încercuindu-l pe Radu Berceanu, iar fostul ministru a fost escortat din mijlocul protestatarilor

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe