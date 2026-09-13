Anatoli „Tolea” Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după bătaia din Centrul Vechi

Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi fost implicat într-o bătaie în Centrul Vechi al Capitalei. Judecătoria Sectorului 3 a admis în parte, duminică, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă, informează g4media.ro.

Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ciumac 13 septembrie – 12 octombrie 2026, inclusiv, pentru infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice.

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Decizia Judecătoriei Sectorului 3 nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru persoanele prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.

„Tolea”, bătaie în pe strada Lipscani

Incidentul s-ar produs în seara de 12 septembrie, în fața unui local de pe strada Lipscani.

Polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind conflictul.

Potrivit Poliției Capitalei, cei doi bărbați implicați în conflict s-ar fi agresat reciproc inițial. Ulterior, unul dintre ei ar fi continuat să-l lovească în mod repetat pe celălalt.

Ambii bărbați au fost conduși la audieri pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul. Persoana vătămată a refuzat să depună plângere.

Ciumac a fost inițial reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Instanța a dispus arestarea preventivă

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au cerut arestarea preventivă a lui Anatoli Ciumac.

Judecătoria Sectorului 3 a admis în parte propunerea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, în baza prevederilor Codului de procedură penală privind luarea măsurii în cazul în care există suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o infracțiune și măsura este necesară.

Potrivit soluției publicate de instanță în dosarul nr. 33389/301/2026, mandatul de arestare preventivă este valabil începând din 13 septembrie și până la 12 octombrie 2026, inclusiv.

Instanța a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă, iar cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Totodată, onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 822 de lei, urmează să fie achitat din fondurile Ministerului Justiției.

Hotărârea a fost pronunțată duminică, 13 septembrie, în camera de consiliu, la ora 15:30.

Cercetările în acest caz sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.