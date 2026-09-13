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Furt surprins pe camere în Cluj-Napoca: Un bărbat de 55 de ani a furat banii dintr-un portofel lăsat într-o mașină descuiată

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Un bărbat în vârstă de 55 de ani din Cluj-Napoca este principalul suspect într-un caz de furt dintr-un autoturism, după ce întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în mașină, conform publicației locale stiridecluj.ro. Individul ar fi profitat de neatenția proprietarului, care și-ar fi lăsat mașina descuiată pentru scurt timp, și a sustras banii dintr-un portofel aflat la vedere în interiorul habitaclului. Păgubitul a descoperit lipsa sumelor abia mai târziu.

Modul de operare, filmat pas cu pas

Imaginile video arată cum suspectul a acționat rapid și fără ezitare. Acesta dă târcoale mașinii, apoi deschide portiera, ia banii din portofelul aflat într-o zonă de depozitare și pleacă. Totul în mai puțin de un minut.

Din primele informații, șoferul ar fi părăsit vehiculul pentru câteva momente, uitând să blocheze portierele.

Hoțul nu a fost nevoit să spargă geamurile sau să forțeze vreo încuietoare, astfel că mașina arăta exact așa cum a fost lăsată de proprietar, fără urme de efracție. În cele mai multe cazuri de acest fel, lipsa banilor iese la iveală mult mai târziu.

Un suspect care iese din tiparele obișnuite

Deși vârsta nu schimbă în mod direct cursul cercetărilor penale, profilul acestui suspect este considerat unul neobișnuit de polițiști. Un bărbat trecut de 50 de ani iese din tiparul clasic al furturilor din autoturisme, o infracțiune în care autorii sunt, de regulă, persoane mult mai tinere.

Polițiștii atrag atenția că primul pas vital pentru păgubiți rămâne depunerea imediată a unei plângeri. Existența unor înregistrări video, cum este cazul de față, ușurează considerabil munca anchetatorilor. Aceștia verifică sistematic camerele de supraveghere din zonă, iau declarații de la posibilii martori oculari și analizează eventualele înregistrări surprinse de camerele de bord ale mașinilor parcate în vecinătate.

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