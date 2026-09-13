Un bărbat a ajuns în arest după un furt într-un local din Cluj-Napoca. Ar fi plecat cu o geantă în care erau bani și bunuri de 1.100 de euro

Un bărbat din județul Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi furat o geantă de pe spătarul unui scaun, într-un local din centrul municipiului Cluj-Napoca. În geantă se aflau mai multe bunuri și aproximativ 250 de lei, iar prejudiciul total a fost estimat la circa 1.100 de euro.

Geanta ar fi fost furată în doar câteva momente

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, furtul ar fi avut loc în seara de 3 septembrie, în jurul orei 22.20. Bărbatul ar fi intrat într-un local public din Cluj-Napoca împreună cu o altă persoană.

La un moment dat, acesta ar fi luat de pe spătarul unui scaun o geantă de umăr. În interior se aflau bani și mai multe bunuri personale.

Anchetatorii au estimat prejudiciul la aproximativ 1.100 de euro, valoare care include atât suma de bani, cât și obiectele aflate în geantă.

Suspectul, identificat după aproape zece zile

Polițiștii au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei suspectate de furt și pentru strângerea probelor. Pe 12 septembrie, în jurul orei 18.30, polițiștii Secției 1 Poliție – Compartimentul Investigații Criminale, sprijiniți de colegii de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare, l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore.

Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Bărbatul este cercetat pentru furt calificat și a fost dus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Judecătorii au dispus arestarea pentru 30 de zile

Sâmbătă, suspectul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca. Magistratul a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul. În comunicatul poliției este menționată și persoana care l-ar fi însoțit pe suspect în local, însă nu au fost oferite detalii cu privire la situația juridică a acesteia.

În funcție de circumstanțele concrete ale faptei, furtul calificat se poate pedepsi cu închisoare de la unu la cinci ani. IPJ Cluj precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.