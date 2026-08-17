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Ilie Bolojan reacționează după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu, șefa CCR: „Se face din țânțar armăsar”

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Premierul Ilie Bolojan a confirmat întâlnirea cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Premierul demis a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. Pe de altă parte, Bolojan nu a precizat ce probleme ar fi discutat și rezolvat cu șefa Curții Constituționale a României. Acesta a dat doar exemple din perioada în care ocupa funcții administrative.

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Premierul interimar Ilie Bolojan respinge acuzațiile de imixtiune în justiție după întâlnirea cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. El spune că discuțiile între instituții sunt normale pentru rezolvarea unor probleme administrative. Declarațiile au fost făcute la Oradea, după vizita la pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79).

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Simina Tănăsescu, șefa CCR

„De multe ori încearcă să se facă din țânțar armăsar, iar acum suntem într-o astfel de schemă. Când ocupi o funcție publică, ai întâlniri cu tot felul de persoane pentru a rezolva probleme”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a invocat experiența sa din administrația locală pentru a-și susține poziția. El spune că discuțiile cu reprezentanții justiției au vizat doar probleme logistice, nu dosare aflate pe rol. Bolojan susține că astfel de discuții sunt strict administrative și nu influențează activitatea instanțelor sau deciziile Curții Constituționale.

„Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a punctat Bolojan, luni, la Oradea.

Contextul declarațiilor lui Bolojan

Reacția lui Bolojan vine după apariția unor speculații privind întâlnirea cu șefa CCR. Întrevederea a fost interpretată de unii drept o posibilă încercare de influențare a unor decizii viitoare ale CCR. Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a criticat-o dur pe șefa CCR, Simina Tănăsescu, după întâlnirea acesteia cu premierul demis. Savonea a sugerat că Tănăsescu ar trebui să își asume „consecințele necesare”, ceea ce echivalează cu o cerere indirectă de demisie.

„O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale. Atunci când conduita celui aflat în fruntea unei jurisdicții constituționale generează îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, responsabilitatea funcției impune asumarea consecințelor necesare, astfel încât asupra credibilității viitoarelor decizii ale Curții să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate”, a scris Savonea în comunicatul asumat de ÎCCJ.

Comentarii 1
  • Marius George

    Nu nu se incearca maximizarea acestei intalniri ! Esti prost si incompetent ! Nu aveai de ce sa te intalnesti in acest moment si niciodata cu sefa C.C.R.ului …si asa toata lumea se mictioneaza pe Justitia inexistenta din Romania ! Acum deja scuipam pe ceea ce reprezinta „Justitia” IN rOMANIA PENTRU CA DACA ERA jUSTITIE tu acum trebuia sa fi de ceva timp la puscarie ! dIXIT!

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