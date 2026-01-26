Bolojan taie și de la donatorii de sânge. De anul acesta nu mai beneficiază de reduceri la impozite

Premierul Ilie Bolojan devine continuă seria de măsuri de austeritate care lovește categoriile vulnerabile din România. După ce a tăiat beneficiile persoanelor cu handicap și a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, Executivul îi lovește acum și pe donatorii de sânge. De la 1 ianuarie 2026, persoanele care donează sânge nu mai beneficiază de reducerea impozitului pentru clădiri.

Conform legislației noi, românii care fac acum dovada a cel puțin trei donări de sânge în curusul unui an calendaristic nu mai beneficiază de reducerea impozitului pentru clădirea utilizată ca domiciliu și pe terenul aferent acesteia. Decizia guvernului condus de Bolojan vine într-un context extrem de dificil în care centrele regionale de transfuzii fac apeluri tot mai dese către donatori, iar medicii din spitale se plâng din cauza lipsei de sânge necesar pentru transfuzii.

„Persoanele care fac dovada a cel putin trei donãri de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile legale privind organizarea activitãtii de transfuzie sanguinã, donarea de sânge si componente sanguine de origine umanã, precum si asigurarea calitãtii si securitãtii sanitare, în vederea utilizãrii lor terapeutice, nu mai beneficiazã de reducerea impozitului pentru clãdirea utilizatã ca domiciliu si pe terenul aferent acesteia”, se aratã în noul act normativ.

La Centrul de Transfuzie Sanguină din Bârlad de exemplu, numărul donatorilor de sânge a scăzut dramatic după ce Bolojan le-a tăiat beneficiile. Astfel, DSP Vaslui a făcut un apel disperat către cetățenii sănătoși să meargă și să doneze sânge pentru a salva vieți.

„Pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulatã de sânge, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadã de timp limitatã. Din cauza faptului cã sângele este perisabil, este nevoie de donãri constante pentru a dispune de sânge oricând și oriunde este nevoie”, a transmis Mihaela Vlada, directoarea DSP Vaslui.

Și românii cu dizabilități sunt afectați de măsurile lui Bolojan

De asemenea, Guvernul a eliminat scutirea de taxe pentru locuințe și vehicule, măsură care anterior era garantată persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 448. De acum înainte, fiecare administrație locală va decide dacă menține sau nu aceste facilități. Decizia lovește în mod direct în persoanele cu dizabilități, ale căror venituri sunt adesea extrem de reduse, între 300 și 700 de lei pe lună.

