Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”

Ruxandra Radulescu
23 ian. 2026, 20:26, Știri politice
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili:

Premierul Bolojan a discutat la DIGI24 despre reformele de austeritate care i-au afectat pe cetățenii, în special persoanele cu dizabilități, dar și mamele aflate în concediu de maternitate.

„Anul acesta nu mai cresc taxele , trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat. În multe locuri aparatul de stat este supradimensionat.

Revenind la CASS. În Germania, durata concediului de maternitate este de un an, iar indemnizația este de 65%. În România, durata este de doi ani, iar indemnizația este de 75%, raportată la același indicator de salarizare”, a spus Ilie Bolojan.

Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate trebuie să ne întrebăm cine plătește impozite statului ca să realizeze străzile pe care funcționează aceste mașini.

Aceste acumulări negative care s-au făcut de 20 de ani nu pot fi cortectate de pe o zi pe altă. Cei care beneficiază de drepturi trebuie să o facă în mod corect. Nu cei care beneficiază de mașini găsesc o portiță ca să nu mai plătească impozit” a afirmat Bolojan.

Românii cu dizabilități condamnați la o existență precară de măsurile lui Bolojan

Guvernul a eliminat scutirea de taxe pentru locuințe și vehicule, măsură care anterior era garantată persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 448. De acum înainte, fiecare administrație locală va decide dacă menține sau nu aceste facilități.

Decizia lovește în mod direct în persoanele cu dizabilități, ale căror venituri sunt adesea extrem de reduse, între 300 și 700 de lei pe lună.

Simion susține drepturile persoanelor cu dizabilități

George Simion, liderul partidului AUR, spune că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român şi solicită Guvernului Bolojan, în numele grupării politice pe care o reprezintă, să renunțe la măsura care prevede eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități.

Cu prilejul dezbaterii intitulate „Drepturile persoanelor cu dizabilități – între provocările actuale și necesitatea unor politici publice eficiente”, parlamentarii AUR și-au afirmat angajamentul de a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și au convenit că legislația în vigoare trebuie să fie îmbunătățită.

