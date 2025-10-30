Regulamentul Camerei Deputaților, lege organică, prevede obligativitatea participării în aceste cazuri. Mai mult, decizii ale Curții Constituționale prevăd că în cazul persoanelor învestite în funcție prin vot direct al Parlamentului, trebuie aplicat principiul colaborării loiale între instituții.
Așadar, potrivit legislației în vigoare, premierul Bolojan ar trebui să respecte legea și să se prezinte luni, 3 noiembrie, în fața Parlamentului, pentru a da explicații în sesiunea numită „Ora Premierului”.