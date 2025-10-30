14:16 Potrivit deciziilor CCR și Regulamentului Camerei Deputaților, Ilie Bolojan este OBLIGAT să vină în Parlament Regulamentul Camerei Deputaților, lege organică, prevede obligativitatea participării în aceste cazuri. Mai mult, decizii ale Curții Constituționale prevăd că în cazul persoanelor învestite în funcție prin vot direct al Parlamentului, trebuie aplicat principiul colaborării loiale între instituții. Așadar, potrivit legislației în vigoare, premierul Bolojan ar trebui să respecte legea și să se prezinte luni, 3 noiembrie, în fața Parlamentului, pentru a da explicații în sesiunea numită „Ora Premierului”.

PSD a convocat, joi, la ora 14.00, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Solicitarea a şi fost aprobată.

Luni, la ora 16.00, Ora Premierului, Bolojan va trebui să meargă cu explicaţiile în Plenul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul Permanent a aprobat solicitarea PSD.

Sorin Grindeanu îi cere explicaţii lui Ilie Bolojan pentru lipsa de reacţie a Guvernului, după aflarea ştirii despre plecarea trupelor americane de pe teritoriul României, printre alte solicitări.

„Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 03 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora Prim-ministrului, pentru discutarea temei: Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implcaţiiie asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României. Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul Prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale; măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite; modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se arată în convocarea trimisă.

Grindeanu a declarat recent că este inacceptabil ca populaţia României să afle din presă o chestiune care ţine de securitatea naţională.

