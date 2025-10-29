Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, are o reacție dură în această seară după anunțul SUA privind retragerea unei mari părți a trupelor americane din România. El spune că anunțul americanilor vine „într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase” și cere explicații pentru decizie din partea premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu:

„În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României. Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”, mai spune Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu: „Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei. Singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu, cu poziții antiamericane”

Grindeanu mai spune că ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. „În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”.

Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic, mai susține șeful PSD.

În acest context, Sorin Grindeanu solicită de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, încheie liderul PSD.

Astăzi, Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenței trupelor americane în Europa/ România, însă a ținut să precizeze că gestul nu înseamnă și o retragere totală a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al diminuării angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Instituția americană a subliniat că reducerea trupelor NATO în Europa reprezintă un semn pozitiv al „creșterii responsabilității europene” în raport cu propriile capacități de apărare.

Autoritățile române au reacționat astăzi și au confirmat informația privind redimensionarea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu abia după ce informațiile au apărut în presa străină.

În urma acestei „redimensionări” a prezenței SUA, aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România, a anunțat MApN.

