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”Bolojenistul” din PSD, luat la rost de președintele PSD Buzău: ”Lăsați politica mare și ocupați-vă de oraș”

”Bolojenistul” din PSD, luat la rost de președintele PSD Buzău: ”Lăsați politica mare și ocupați-vă de oraș”
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”Bolojenistul” din PSD, primarul municipiului, Constantin Toma, a fost luat la rost de președintele PSD Buzău, Daniel Lungu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PSD îi reproșează că vorbește despre investiții de sute de milioane de euro în timp ce mai multe proiecte deja anunțate nu ar fi fost duse la bun sfârșit.

Daniel Lungu susține că administrația locală ar trebui să se concentreze pe problemele cotidiene ale orașului și pe finalizarea investițiilor începute înainte de a promova proiecte precum Orbitalul Buzăului, un nou spital, o filarmonică sau un aeroport.

”Domnule primar Toma, mai aveți doi ani. Ocupați-vă de Buzău! Buzoienii s-ar putea să mai fie păcăliți o dată, poate chiar mințiți cu încă o promisiune frumoasă. Dar există o limită. În timp ce realitatea din oraș este cea pe care o vedem cu toții, Constantin Toma visează la proiecte de sute de milioane de euro: Orbital de 200 de milioane de euro, spital de 200 de milioane, Filarmonică, aeroport… Noroc că Marcel Ciolacu a intervenit pentru proiectul spitalului existent”, a scris acesta pe Facebook.

”Înainte de aeroporturi și proiecte de sute de milioane, haideți să vorbim despre ce ați avut deja în mână”

Daniel Lungu enumeră mai multe investiții despre care afirmă că au rămas fără finanțările anunțate. Printre acestea se numără aproximativ 80 de milioane de euro pentru 30 de blocuri, aproape două milioane de euro pentru dotarea școlilor și 25 de milioane de euro, prin PNRR, pentru Campusul Universitar. Pe listă apare și proiectul bazinului de înot.

”Dar, domnule primar, înainte de aeroporturi și proiecte de sute de milioane, haideți să vorbim despre ce ați avut deja în mână. Aproape 80 de milioane de euro pentru cele 30 de blocuri – finanțare pierdută.  Aproape 2 milioane de euro pentru dotarea școlilor – bani pierduți. Proiectul bazinului de înot – pierdut. 25 de milioane de euro pentru Campusul Universitar – finanțarea prin PNRR – pierdută. Pentru Aqua Park am ajuns să împrumutăm aproximativ 14 milioane de euro. Și nici acesta nu este gata.

Mai avem și Cinema Dacia, închis de aproape un deceniu. În tot acest timp, administrații din orașe mult mai mici au găsit soluții pentru a recupera și reda publicului cinematografe și spații culturale. La Buzău încă așteptăm. Și atunci ne întrebăm: dacă nu reușim să ducem la capăt proiectele pentru care banii au existat, cum să mai creadă buzoienii în Orbital, aeroport, Filarmonică și proiecte de câte 200 de milioane de euro?”, a mai spus liderul PSD Buzău.

Daniel Lungu: ”Mai aveți doi ani. Ocupați-vă de Buzău”

Președintele PSD Buzău îi cere primarului să se concentreze în perioada rămasă din mandat pe proiecte mai apropiate de problemele cotidiene ale locuitorilor. Printre prioritățile enumerate de Lungu se află finalizarea străzilor începute, amenajarea aleilor și parcărilor și extinderea accesului la rețeaua de gaze.

”Domnule primar, mai aveți doi ani de mandat. Puneți mâna și terminați străzile începute, pentru că unele lucrări durează cu anii. Sunt buzoieni care aud de ani întregi că strada lor va fi asfaltată și continuă să aștepte. Faceți aleile și parcările de care oamenii au nevoie în fiecare zi. Implicați-vă pentru ca, în 2026, să nu mai avem locuințe din municipiul Buzău fără acces la gaze.

Ați desființat echipa de fotbal și echipa de handbal feminin. Două echipe care reprezentau Buzăul și în jurul cărora s-au strâns ani la rând suporteri și copii care visau să le calce pe urme. Dacă sportul de performanță a ajuns aici, măcar lăsați copiii să facă sport. Deschideți terenurile de fotbal și bazele sportive ale școlilor, făcute din bani publici, și permiteți copiilor să le folosească.

 Rezolvați lucrurile aparent „mărunte”: o stradă terminată la timp, o alee decentă, un loc de parcare, un teren pe care copiii să poată intra și să se joace. Pentru omul care locuiește aici, acestea nu sunt lucruri mărunte. Asta înseamnă administrație. Constantin Toma vorbește tot mai mult despre politica mare și despre ce ar trebui să facă alții. 
Eu îi spun atât: Lăsați Orbitalul, aeroportul și politica mare pentru moment. Mai aveți doi ani. Ocupați-vă de Buzău și terminați ceea ce ați promis deja. Buzoienii nu mai au nevoie de machete, planuri și promisiuni. Au nevoie de rezultate”, a încheiat Daniel Lungu.

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