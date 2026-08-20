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PSD s-a săturat de ieșirile primarului Toma de la Buzău și lasă să se înțeleagă că nu-l va mai susține pentru un nou mandat la viitoarele alegeri: independența lui Toma va fi testată în 2028

PSD s-a săturat de ieșirile primarului Toma de la Buzău și lasă să se înțeleagă că nu-l va mai susține pentru un nou mandat la viitoarele alegeri: independența lui Toma va fi testată în 2028
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Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, reacţionează la anunţul primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, privind intenţia de a candida ca independent la alegerile locale din 2028. Lungu afirmă că Toma îşi poate testa atunci independenţa, dar subliniază că toate cele trei mandate câştigate până acum au fost obţinute cu sprijinul PSD. Constantin Toma, a declarat, miercuri, că nu mai intenţionează să candideze pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat, dar a lăsat să se înțeleagă şi că ar putea accepta susţinerea unei alte formaţiuni politice.

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„Constantin Toma spune că în 2028 va candida independent. Este alegerea lui şi, până la urmă, 2028 va fi momentul în care această alegere va fi testată prin vot”, afirmă Romeo Lungu.

Romeo Lungu: Constantin Toma a fost sprijinit de PSD

Liderul PSD Buzău susţine că, în contextul în care Constantin Toma vorbeşte frecvent despre faptul că este „cel mai votat primar”, trebuie să ţină cont şi de sprijinul politic de care a beneficiat în cele trei mandate.

„Constantin Toma nu a ajuns acolo singur. A candidat din partea PSD, a avut în spate una dintre cele mai puternice organizaţii politice din ţară, a avut sprijinul colegilor, al consilierilor locali, al parlamentarilor, al primarilor şi al guvernelor PSD”, spune Lungu.

El adaugă că în campaniile electorale ale primarului au fost implicaţi sute de oameni şi că alegătorii au votat inclusiv sigla partidului de pe buletinul de vot.

„E uşor, după trei mandate câştigate cu o echipă în spate, să începi să crezi că toate voturile au fost numai ale tale. Şi e la fel de uşor să uiţi de unde ai plecat şi cine te-a susţinut”, afirmă preşedintele PSD Buzău.

Testul electoral pentru Constantin Toma

Lungu consideră că o eventuală candidatură independentă în 2028 va reprezenta pentru Toma un test electoral.

„Independenţa este un test pe care domnul Toma îl poate da în 2028. Până acum, toate examenele electorale le-a dat cu PSD alături”, spune Romeo Lungu.

Preşedintele PSD Buzău afirmă că el nu intenţionează să îşi schimbe poziţionarea politică în funcţie de conjunctură.

„Eu nu am nevoie să îmi rescriu biografia politică în funcţie de moment. Am fost doar în PSD, sunt în PSD şi am trecut împreună cu acest partid şi prin victorii, şi prin perioade dificile. Cred în echipă şi cred că niciun om politic, indiferent câte voturi obţine, nu trebuie să ajungă să se considere mai important decât oamenii care au muncit alături de el”, afirmă Lungu.

În ceea ce priveşte relaţia dintre PSD şi administraţia municipiului Buzău în următorii doi ani, liderul organizaţiei judeţene spune că partidul nu va transforma perioada până la alegerile din 2028 într-un conflict permanent cu primarul.

„PSD Buzău nu va începe astăzi campania pentru 2028 şi nici nu va transforma următorii doi ani într-un război cu primarul municipiului. Avem o responsabilitate faţă de buzoieni. Consilierii PSD vor susţine proiectele bune pentru oraş, aşa cum au făcut şi până acum. Interesul municipiului nu trebuie amestecat cu orgoliile politice ale nimănui”, declară Romeo Lungu.

PSD pregătește un alt candidat la primăria Buzău

El anunţă însă că PSD Buzău îşi va pregăti propriul candidat pentru Primăria Buzău la alegerile locale din 2028.

„Vom avea propriul candidat pentru Primăria Buzău şi vom pune în faţa oamenilor un om capabil să administreze oraşul, să adune în jurul lui o echipă şi să înţeleagă că succesul în politică nu este niciodată opera unui singur om”, spune Lungu.

În opinia sa, candidatura independentă a lui Constantin Toma va permite alegătorilor să evalueze cât din rezultatele electorale obţinute până acum i se datorează personal şi cât a reprezentat sprijinul PSD.

„Domnul Toma spune că va merge singur. Foarte bine. Atunci vom vedea şi cât din formula de «cel mai votat primar» îi aparţine exclusiv şi cât a însemnat forţa PSD Buzău”, afirmă Romeo Lungu.

Preşedintele PSD Buzău atrage atenţia că Toma este în prezent încă membru al partidului şi spune că această situaţie ridică întrebări privind poziţionarea sa politică în următorii doi ani.

„Momentan este, încă, membru PSD, şi nu pot să nu mă întreb cum va împăca aceste două ipostaze în următorii doi ani”, spune Lungu, adăugând că administraţia locală trebuie să rămână principala preocupare până la intrarea oficială în perioada electorală.

Actualul primar, candidatură independentă la următoarele alegeri

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, miercuri, că nu mai intenţionează să candideze pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. El a anunțat că prima opţiune ar fi să candideze independent, dar a lăsat să se înțeleagă şi că ar putea accepta susţinerea unei alte formaţiuni politice, fără a indica însă despre ce partid ar putea fi vorba.

Edilul municipiului Buzău a exclus o eventuală colaborare cu AUR sau SOS România.

Toma a demisionat, la începutul lunii iunie, din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales. La ultimele două scrutinuri, Constantin Toma a fost ales cu 78%, respectiv 67%.

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