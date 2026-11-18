Măsura ar urma să fie inclusă într-un document pregătit sub semnătura comisarului european pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi. Documentul modifică termenul prevăzut la articolul 1, punctul c), din Decizia UE 638/2025.

Data-limită actuală este 31 decembrie 2026, însă Comisia Europeană ar urma să o schimbe în 30 iunie 2027.

Restricțiile vizează și transporturile în tranzit prin alte state membre

Prelungirea interdicției ar însemna că ovinele și caprinele de pe întreg teritoriul României nu vor putea fi transportate către o destinație dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Restricția se aplică și transporturilor care presupun tranzitarea teritoriului unui alt stat membru.

Potrivit informațiilor obținute de AgroTV, termenul ar putea fi devansat pentru județele Tulcea și Constanța, dacă România vaccinează împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine întregul efectiv de animale din cele două județe.

În lipsa unei astfel de măsuri, crescătorii și exportatorii din România ar putea rămâne supuși restricțiilor încă șase luni după termenul stabilit în prezent, cu efecte asupra comercializării animalelor pe piața europeană.

Deocamdată, informația privind prelungirea interdicției se bazează pe surse din cadrul Comisiei Europene citate de AgroTV. Decizia oficială și forma sa finală urmează să clarifice calendarul și condițiile aplicării restricțiilor.