Republica Moldova a atras 1,4 miliarde de euro din finanțări externe în 2025. La nivelul granturilor, Uniunea Europeană a acordat cea mai mare sumă. Iată cât a donat România și care sunt principalele state care au oferit fonduri nerambursabile.

Republica Moldova a primit în 2025 finanțări externe de aproximativ 1,4 miliarde de euro. România a contribuit cu peste 86 de milioane de euro, sub formă de granturi, iar peste jumătate din bani au fost împrumuturi. Granturile au reprezentat aproximativ 49% din finanțare.

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Printre principalii parteneri externi ai Republicii Moldova s-au numărat Uniunea Europeană, Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Pe listă se mai află Germania, România, Franța, SUA, Banca Europeană de Investiții (BEI), precum și Suedia și Norvegia.

România a contribuit cu peste 86 de milioane de euro

Uniunea Europeană a oferit cele mai multe granturi, în valoare de 242 de milioane de euro. Germania a contribuit cu peste 111 milioane, iar România cu peste 86 de milioane de euro. La împrumuturi, Uniunea Europeană a acordat aproximativ 289 de milioane de euro. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a oferit peste 162 de milioane, iar Banca Mondială peste 148 de milioane. În total, Republica Moldova a primit 1,44 miliarde de euro în 2025. Granturile au însumat 699,4 milioane de euro, iar împrumuturile 737,3 milioane de euro.

Cum au fost împărțiți banii în Republica Moldova

Sectorul energetic a primit aproape 460 de milioane de euro. Peste jumătate din sumă a venit de la Uniunea Europeană. Economia a primit aproximativ 260 de milioane de euro, iar Educația a beneficiat de peste 118 milioane. Banii au fost folosiți și pentru infrastructură, agricultură, apărare, justiție și protecție socială. Au fost digitalizate 88 de servicii publice și modernizați peste 125 de kilometri de drumuri și căi ferate, arată Europa Liberă Moldova.

Peste 667 de milioane de euro din finanțarea externă au susținut bugetul Republicii Moldova. Din sumă, 474 de milioane au fost împrumuturi, iar 194 de milioane, granturi. Uniunea Europeană a fost principalul partener pentru ambele forme de finanțare. În 2025 au fost implementate 787 de proiecte nerambursabile, iar cele mai multe, în afara Chișinăului, au fost în Cahul și Ungheni.

Între 2019 și 2025, Republica Moldova a primit aproximativ 6,8 miliarde de euro din finanțări externe. În 2025, țara a primit 478 de milioane de euro prin două tranșe din Planul de Creștere al Uniunii Europene. Programul prevede finanțări de 1,9 miliarde de euro până în 2027. Datele provin din raportul Cancelariei de Stat de la Chișinău.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ