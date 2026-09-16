Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a abordat, miercuri, în cadrul discursului său de la Strasbourg despre Starea Uniunii, problema siguranței minorilor în mediul online. Ea a avertizat că „tinerii europeni petrec acum între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor”, fiind „atrași tot mai adânc în fluxuri de conținut concepute să-i captiveze”.

Președinta Executivului european a confirmat planurile de a promova „EU Kids’ Act”, o lege care va impune restricții stricte privind utilizarea rețelelor sociale de către copii.

„Stimați deputați! Este de ajuns! Am convocat un grup special de experți. Am discutat cu tinerii. Am analizat experiența Australiei și a altor țări care au făcut progrese în acest sens. Iar acum a sosit momentul ca Europa să acționeze.

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Mâine (joi 17 septembrie n.r.), Comisia va propune „EU KIDS ACT”. Vom adopta o abordare treptată și diferențiată. Fiecare categorie de vârstă are propriile sale sensibilități. Prin urmare, fiecare va beneficia de un nivel de protecție adaptat nevoilor sale. Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani. Fără conturi personale înainte de vârsta de 15 ani.“, a transmis Ursula von der Leyen, miercuri, în fața Parlamentului European.

Șefa Comisiei Europene a explicat că „de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani, vor exista doar conturi „mini” create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o restricție de timp de o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, proiectarea în condiții de siguranță va fi o obligație pentru platforme.“

„Sunt conștientă că mulți percep puterea marilor companii din domeniul tehnologiei ca fiind copleșitoare. Și imposibil de inversat. Nu sunt de acord. Nu trebuie să acceptăm funcționalități care creează dependență. Nu trebuie să acceptăm ca minorii să fie atrași către conținut din ce în ce mai extrem. Nu trebuie să acceptăm ca fotografiile fetelor să fie folosite pentru imagini sexualizate generate de IA. Așadar, inversăm sarcina probei.“, a mai declarat Von der Leyen.

Potrivit acesteia, platformele vor fi nevoite să ne demonstreze că sunt sigure.

„Pentru că nu este vorba despre accesul minorilor noștri la rețelele sociale. Este vorba despre momentul și modul în care permitem rețelelor sociale să aibă acces la minori. Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care stabilim regulile, nu marile companii din domeniul tehnologiei.

Însă nu doar minorii sunt expuși riscului. Designul care creează dependență, de exemplu, le face rău tuturor. De aceea avem nevoie de un cadru mai amplu, și anume Legea privind echitatea digitală. O vom propune în toamnă.“, a mai preciza președinta Comisiei Europene.