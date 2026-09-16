Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani

Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani

Melania Agiu
Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a abordat, miercuri, în cadrul discursului său de la Strasbourg despre Starea Uniunii, problema siguranței minorilor în mediul online. Ea a avertizat că „tinerii europeni petrec acum între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor”, fiind „atrași tot mai adânc în fluxuri de conținut concepute să-i captiveze”.

Președinta Executivului european a confirmat planurile de a promova „EU Kids’ Act”, o lege care va impune restricții stricte privind utilizarea rețelelor sociale de către copii.

„Stimați deputați! Este de ajuns! Am convocat un grup special de experți. Am discutat cu tinerii. Am analizat experiența Australiei și a altor țări care au făcut progrese în acest sens. Iar acum a sosit momentul ca Europa să acționeze.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mâine (joi 17 septembrie n.r.), Comisia va propune „EU KIDS ACT”. Vom adopta o abordare treptată și diferențiată. Fiecare categorie de vârstă are propriile sale sensibilități. Prin urmare, fiecare va beneficia de un nivel de protecție adaptat nevoilor sale. Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani. Fără conturi personale înainte de vârsta de 15 ani.“, a transmis Ursula von der Leyen, miercuri, în fața Parlamentului European.

Șefa Comisiei Europene a explicat că „de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani, vor exista doar conturi „mini” create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o restricție de timp de o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, proiectarea în condiții de siguranță va fi o obligație pentru platforme.“

„Sunt conștientă că mulți percep puterea marilor companii din domeniul tehnologiei ca fiind copleșitoare. Și imposibil de inversat. Nu sunt de acord. Nu trebuie să acceptăm funcționalități care creează dependență. Nu trebuie să acceptăm ca minorii să fie atrași către conținut din ce în ce mai extrem. Nu trebuie să acceptăm ca fotografiile fetelor să fie folosite pentru imagini sexualizate generate de IA. Așadar, inversăm sarcina probei.“, a mai declarat Von der Leyen.

Potrivit acesteia, platformele vor fi nevoite să ne demonstreze că sunt sigure.

„Pentru că nu este vorba despre accesul minorilor noștri la rețelele sociale. Este vorba despre momentul și modul în care permitem rețelelor sociale să aibă acces la minori. Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care stabilim regulile, nu marile companii din domeniul tehnologiei.

Însă nu doar minorii sunt expuși riscului. Designul care creează dependență, de exemplu, le face rău tuturor. De aceea avem nevoie de un cadru mai amplu, și anume Legea privind echitatea digitală. O vom propune în toamnă.“, a mai preciza președinta Comisiei Europene.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
15:32
Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
RĂZBOI Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
15:30
Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
MILITAR Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
15:04
Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
FLASH NEWS JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
14:25
JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
CONTROVERSĂ Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
14:01
Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
FLASH NEWS Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
13:52
Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Arheologii au găsit cele mai vechi dovezi de utilizare a drogurilor, datând de acum 25.000 de ani
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
15:47
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
FLASH NEWS Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
15:43
Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
REACȚIE PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
15:39
PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
15:32
Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
ULTIMA ORĂ Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă
15:27
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă

Cele mai noi

Trimite acest link pe