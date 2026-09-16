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Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi mai bine apărate. Sisteme antidronă aeriene și marine ca scut împotriva incidentelor de război

Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi mai bine apărate. Sisteme antidronă aeriene și marine ca scut împotriva incidentelor de război
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Incursiunile tot mai dese ale dronelor aeriene în spațiul aerian românesc, dar și ale dronelor marine în apele teritoriale obligă autoritățile române să ia măsuri mai ferme, pentru a putea preveni incidente de securitate grave, precum cel din 5 iunie 2026.

Războiul cu Ucraina, derulat chiar la granița României, forțează autoritățile să vină cu măsuri concrete care să anihileze potențialele riscuri de securitate.

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Măsuri ferme în fața riscurilor puse de dronele rusești și ucrainene

Astfel, potrivit reprezentanților Forțelor Navale Române, în prezent sunt în curs de implementare două sisteme antidronă, Este vorba de un sistem destinat dronelor aeriene, respectiv unul pentru dronele marine de suprafață sau subacvatice, scrie ReplicadeConstanța.

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Instituțiile statului au devenit mai interesate de o reacție în fața situațiilor create de dronele rusești sau ucrainiene după incidentul din Portul Constanța, din 5 iunie. Atunci, o dronă ucrainiană a fost detonată în dana ARSVOM în ultima clipă, existând riscul să provoace o deflagrație cu urmări dramatice.

Reprezentanții Forțelor Navale informează că, la nivelul porturilor de la Marea Neagră și Dunăre din apropierea zonei de conflict, vor fi implementate sisteme antidronă atât pentru cele aeriene cât și pentru cele navale.

Acest echipament cuprinde senzori, un radar 3D foarte performant. Dar și echipamente electro-optice și un sistem pasiv de detecție a emisiilor electromagnetice. Are o rază de observare omnidirecțională și acționează pe ținta pe care o descoperă.

Sistemele vor detecta exclusiv drone aeriene

Instituția a precizat că este vorba de sisteme complexe care pot detecta drone aeriene, nu și de suprafață. Însă, în scurt timp, cu ajutorul Marinei Statelor Unite, prin programul MDA, se va putea asigura monitorizarea și la suprafață.

Va detecta drone aeriene. Dronele de suprafață, nu. În prezent suntem în procedura de operaționalizare a unui sistem care se numește Sentinel. Detectează dronele underwater și de suprafață, și poate fi integrat cu acest echipament. Este un program derulat cu Marina Statelor Unite prin programul MDA. Este în curs de instalare și în Mangalia. Va fi și în Tulcea și în Brăila în perioada următoare, da”, a declarat Ciprian Mandachi (foto jos), comandatul Portului Militar.

Toate marile porturi româmești vor fi dotate

Un alt oficial, comandantul Fregatei Regina Marina, Alexandru Mitel, a dat mai multe detalii despre sistemele Sentinel, Black Talon. Echipamentele vor fi instalate în toate porturile mari ale țării în perioada următoare.

„Aceste sisteme Sentinel, Black Talon vor fi instalate în toate porturile Brăila, Tulcea, Mangalia și Constanța. În ideea în care avem nevoie de a proteja infrastructura critică națională. De asemenea, suntem în cooperare și avem grupuri de lucru cu autoritățile navale române, Administrația Porturilor Constanța, Poliția de Frontieră, pentru a avea aceste informații și la comun. Să avem cea mai bună imagine de suprafață, aeriană și submarină la nivelul porturilor militare. Aceste echipamente Sentinel vor fi instalate la adâncimi specifice. Astfel încât să poată detecta până la 50 de metri adâncime aceste mini submarine, aceste sisteme automate fără pilot submerse sau mini submarine”.

Training pentru viitori operatori

Comandantul Fregatei Regina Marina a informat că, în prezent, se realizează instrucția viitorilor operatori. Acesta estimează că echipamentele automate fără pilot vor deveni operaționale până la finalul lunii octombrie.

„În acest moment avem în desfășurare instruirea operatorilor pentru aceste echipamente moderne. Considerăm că până la finele lunii octombrie aceste echipamente vor fi operaționale. Vom începe efectiv monitorizarea acestor sisteme automate fără pilot în raza de acțiune a porturilor Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Se face o instruire centralizată la nivelul Portului Militar Constanța”, a precizat, la rândul său, Alexandru Mitel, potrivit sursei citate.

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